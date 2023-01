Apples Produktjahr hat früh begonnen, was darauf hindeuten könnte, dass 2023 ein wenig anders wird. Was der Hersteller neben dem ersten Mixed-Reality-Headset und dem iPhone 15 noch vorstellen könnte. Mit Aktualisierungen der Macbook Pros und der Wiederkehr des großen Homepods hat Apple erstmals seit einer Dekade neue Produkte im Januar veröffentlicht. In den letzten Jahren gab der Hersteller erst mit seinem Frühjahrs-Event im März oder April den Jahresauftakt für ...

