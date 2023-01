Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX kann den Widerstand bei 3.351 Punkten nicht überwinden und korrigiert auf Wochensicht leicht um 0.3% knapp unter die 3.300-Punkte-Marke. Die kurzfristigen technischen Indikatoren haben sich nun ein wenig eingetrübt, dennoch bleibt der MACD über seiner Signallinie. DMI in Verbindung mit ADX zeigen, dass die Trendstärke deutlich nachgelassen hat. Dem Parabolic System folgend ist der kurzfristige Aufwärtstrend bereits zu Ende. Wir befinden uns in einer Konsolidierungsphase. Am langfristigen positiven Bild hat sich nichts geändert. Für die nächste Woche erwarten wir den ATX am ehesten in einer Bandbreite zwischen 3.250 und 3.350 Punkten."

