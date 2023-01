Hamburg (ots) -Überzeugende und erfolgreiche PR auf TikTok ist auch für gestandene Kommunikationsprofis immer wieder eine neue Herausforderung. Es gilt, Stimmung, Sprache und "Vibes" dieses boomenden Kanals aufzunehmen und passgenau für die eigenen Botschaften zu adaptieren. Gleichzeitig entwickeln sich Aufbau und Features von TikTok in rasantem Tempo weiter. Dieses Webinar zeigt, Unternehmen, Marken und Organisationen attraktiv, professionell und zielgruppengerecht auf TikTok agieren können.Termin: Donnerstag, 16. März, 09:30 - 11:00 UhrWie Unternehmen, Marken und Organisationen attraktiv, professionell und zielgruppengerecht auf TikTok agierenDie kommunikativen Potenziale von TikTok, dem Social-Media-Kanal mit dem derzeit größten Wachstum an Userinnen und Usern, sind groß. Umso wichtiger ist es zu wissen, was die dort mehrheitlich vertretene Generation Z prägt und welche Ansprüche sich daraus für die Kommunikation und die Botschaften von Unternehmen und Marken ergeben. Niklas Fischer teilt seine Erfahrungen als Social-Media- und TikTok-Profi und gibt handfeste Tipps. Dabei vermittelt er einen Überblick zu den neuesten Funktionen und Features - und ihren wirkungsvollen Einsatz.Programm:- Ziele der aktiven Kommunikation auf TikTok- Merkmale und Anforderungen der Gen Z- Kreativität und Content wirkungsvoll zusammenführen- Die PR-relevanten plattformeigene Features und Funktionen- Kanalstrategien entwickeln- Communities auf- und ausbauen- Best Practice: Follower und Fans begeistern- Was Sie schon immer zu TikTok wissen wollten: Q&ADas Webinar richtet sich an PR-Verantwortliche, Marketing-Pros und Kommunikatoren, die den professionellen Auftritt Ihres Unternehmens, Ihrer Organisation oder Marke auf TikTok sicherstellen möchten. Für eine gewinnbringende Teilnahme empfiehlt sich ein eigenes TikTok-Profil aus dem beruflichen Kontext.Referent:Niklas Fischer hat Kommunikationsmanagement an der Hochschule Hannover mit Master-Abschluss studiert. Studienbegleitend betreute er über viele Jahre hinweg diverse Social-Media-Projekte für Unternehmen und Verbände und war als Berater in Kommunikationsagenturen in Hannover und Berlin aktiv. Aktuell arbeitet er als als Social Media Manager bei Amazon Music. In 2022/2023 ist Niklas Mitglied von #30u30, der Nachwuchsinitiative für talentierte Aufsteiger in der Kommunikationsbranche.Eckdaten für das Online-Seminar TikTok: Profitipps für Content, Communities & Kreativität- Termin: Donnerstag, 16. März, 09:30 - 11:00 Uhr- Teilnahmegebühr: 105 Euro zzgl. Mwst. / 124,95 Euro inkl. Mwst- Mindestzahl Teilnehmende: 10- Stornierung: kostenfrei möglich bis eine Woche vor Durchführung- Dieses Webinar wird auf "zoom" durchgeführt.Hier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/wirksam-und-nicht-peinlich-emotionalitat-in-der-unternehmenskommunikation-registrierung-474068631037?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5422167