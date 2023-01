HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3855/ Klaus Molidor ist Sportjournalist und Buchautor. Wir sprechen über sport1.at, eine frühe Koop., die wir vor zwei Jahrzehnten hatten (" ...der Drastil will schon wieder was"), die Kleine Zeitung, laola1.at, OK Graz, Sport Aktiv, Papa Hirscher, Stefan Pierer und die noch relativ junge Ära der Selbstständigkeit. Beim brandneuen Buch "Der perfekte Schwung" ist Klaus Co-Autor und dazu wird es Anfang Februar einen Podcast aus meiner Serie "Books from Friends" geben. Aber erst muss ich das Buch lesen. Und ja, ich war bei diesem Talk wegen einer Verkühlung stimmlich recht eingeschränkt. Sorry dafür an die Hörer:innen. https://www.nbd.at/der-perfekte-schwung/ Beispiel Books from Friends: ...

