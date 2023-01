Wochenausblick: Bilanzsaison nimmt Fahrt auf

Werbung







Berichtssaison



In der vergangenen Woche gaben insbesondere die Banken zu Anfang den Ton an den Aktienmärkten an, bevor am Donnerstag der Fokus der Anlegerinnen und Anleger auf den Quartalszahlen von Netflix lag. In der kommenden Woche setzt sich die Quartalssaison weiter fort und Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer Blicken mit Spannung insbesondere auf die Zahlen von Microsoft am Dienstag und von Tesla am Mittwoch. Außerdem geben im Laufe der Woche ASML, Intel, Visa und Master Card Einblick in ihre Bücher.















Konjunktur aus Japan & USA



Zwar liegt der Fokus der Aktienmärkte aktuell auf der angelaufenen Berichtssaison, jedoch erwarten uns im Laufe der kommenden Woche auch einige konjunkturelle Meldungen. So erreichen uns einige Daten aus Japan, wie beispielsweise das Sitzungsprotokoll der Bank of Japan am Montag und die neuste Entwicklung des Verbraucherpreisindex am Freitag. Außerdem werden die Einkaufsmanagerindizes der EU und der Bundesrepublik veröffentlicht, die uns einen Einblick in die aktuelle wirtschaftliche Stimmung geben. Im Wochenverlauf wird zudem der US Department of Commerce Indikatoren bekanntgeben, die eine Einschätzung über die aktuelle Konsumlaune in den USA erlauben.









Wissenswertes



Die vierteilige HSBC-Webinarreihe "So gelingt der Jahresstart" geht am Mittwoch der kommenden Woche in die nächste Runde. Julius Weiß, HSBC-Produktexperte, wird Sie auf eine Reise durch die Welt der Anlageprodukte mitnehmen und Ihnen im Rahmen des kostenlosen Webinars "So gelingt der Jahresstart - Teil 3: Eine Einführung in die Welt der Anlageprodukte" Aktienanleihen und andere Anlageprodukte näherbringen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.









