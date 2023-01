Auf Jahressicht ist die gute alte Telekom-Aktie mit 24 % im Plus. Damit liegt sie im DAX 40 an der Spitze. Aber was genau begründet eigentlich den Erfolg der einst verstaubten Staatsbehörde? Hier sind die wichtigsten Faktoren, die den Kurs der Deutschen Telekom (WKN: 555750) treiben. Eine starke Marke Kürzlich wurde bekannt, dass die Telekom laut den Experten von Brand Finance in Europa auf Platz 1 steht, was den Markenwert angeht. Vor allem mit dem magentafarbenen T reiht sich der Konzern in das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...