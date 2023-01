Leipzig (ots) -Die MDR JUMP-Morningshow-Moderatorin Sarah von Neuburg moderiert ab 15. April 2023 "Quickie - das schnelle Quiz" in neuem Design - immer samstags im MDR-Fernsehen. Bereits ab Montag, 23. Januar, können Interessierte im Rahmen der MDR JUMP-Morningshow um eine Teilnahme als Kandidat spielen. Die Sendung gehört künftig zur neuen Entertainmentmarke MDR JUMP, unter der der MDR sein digitales Entertainment-Angebot für jüngere Zielgruppen bündelt.Um Kandidatin oder Kandidat zu werden, können Interessierte ab Montag, 23. Januar 2023, jede Woche von Montag bis Freitag im Rahmen der Morningshow bei "MDR JUMP Quickie" um 6.10 Uhr um eine Teilnahme an der Sendung spielen. Dabei müssen die drei gestellten "MDR JUMP Quickie"-Fragen richtig beantwortet werden. Nur wer die Antworten auf alle drei Fragen kennt, bekommt die Einladung in die "Quickie"-Fernsehshow, um schließlich dort mit schnellem Wissen zu punkten ...Die Rätselfragen beziehen sich fortan nicht mehr nur auf Mitteldeutschland, sondern auf den gesamten Osten Deutschlands.Nachdem sich Andrea Ballschuh in ihrer letzten Quiz-Sendung am 21. Januar verabschiedet hat, geht "Quickie" in eine kurze Pause. Von Ende Januar bis Mitte April sendet das MDR-Fernsehen ein Best Off spannender Folgen, bevor "Quickie" in neuem Design am 15. April neu durchstartet.MDR JUMP - digitales Entertainment-Angebot des MDRUnter der Marke MDR JUMP bündelt und erweitert der MDR sein digitales Entertainment-Angebot für jüngere Zielgruppen. In enger Zusammenarbeit haben die Hauptabteilungen Unterhaltung und MDR JUMP ein Multi-Plattform-Angebot mit Video- und Audioformaten auf YouTube, TikTok, Instagram, für die ARD Audiothek und ARD Mediathek sowie eine eigene App geschaffen. Gebündelt werden die Angebote unter mdrjump.de.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5422432