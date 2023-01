Wir blicken zurück auf den Handelsverlauf in der letzten Kalenderwoche. Ausgehend vom in USD gehandelten Goldpreis betrachten wir für unsere deutschen Leser natürlich auch die Preisentwicklung von Gold in Euro. Dabei betrachten wir sowohl den Spothandel als auch das LBMA Fixing. Und die Woche war erfreulich. Betrachtet man die Goldpreis Entwicklung in der letzten Woche, so kann man erfreulicher Weise feststellen, dass die 1.900 USD gehalten wurden. Es gab ein kleines Fenster am Mittwoch mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...