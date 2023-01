Wien/Graz (ots) -Die Revo Foods GmbH rief am 19.01.2023 ihren "T (https://revo-foods.com/revo-products/revo-tuna-spread/)hunvisch Aufstrich vegan 40g (https://revo-foods.com/revo-products/revo-tuna-spread/)" aufgrund eines Etikettierungsfehlers zurück, der während des Verpackungsprozesses aufgetreten ist. Betroffen sind all die Produkte die mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 14.02.2023, Chargennummer 010 gekennzeichnet sind. Das österreichische Food-Tech Start Up reagierte umgehend auf den Fehler und so konnte ein Großteil der Charge abgefangen werden.Durch das Vertauschen des Etiketts ist die Allergenkennzeichnung auf dieser Produkt-Charge nicht gewährleistet.Im Rahmen einer internen Qualitätskontrolle wurde festgestellt, dass beim Produkt "Thunvisch Aufstrich vegan 40g" ein falsches Bodenetikett angebracht wurde. Daher ist das im "Thunvisch Aufstrich vegan 40g" enthaltene Allergen Weizen nicht ausgelobt und es wird Weizenallergiker:innen aufgrund einer möglichen Gesundheitsgefährdung vom Verzehr abgeraten.Ein Produkt der betroffenen Charge wurde möglicherweise hier gekauft:Ein betroffenes Produkt könnte über einen Einkauf bei BILLA PLUS, Gurkerl.at, Kokku, Velivery, Mjam Market oder Bio Vegan Versand erworben worden sein. Kund:innen werden im Falle einer Weizenunverträglichkeit gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren. Für alle anderen Menschen ohne entsprechende Allergien oder Unverträglichkeiten ist der Verzehr unbedenklich. Betroffene Produkte, die bereits über die Firma Rewe erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden.Revo Foods spricht für Lebensmittelsicherheit:Das Start Up ruft auch über die sozialen Netzwerke zu einer Produktrückgabe auf und steht offen für alle Rückfragen. Kund:innen die das Produkt gerne behalten möchten wurden dazu angehalten die Allergeninformationen manuell zu ergänzen, für Lebensmittel-Sicherheit zu Hause."Für manche mag ein vertauschtes Etikett nicht wie eine große Sache wirken. Aber Menschen, die an einer Gluten-Unverträglichkeit leiden, könnten dieses Produkt, das Weizen enthält, verzehren. Für uns ist das ein BIG DEAL, weil uns eure Sicherheit am Herzen liegt."@revo_foods auf Instagram am 19.01.2023 (https://www.instagram.com/p/CnmmuUNBz2p/)Revo Foods entwickelt neue pflanzlichen Fisch-Alternativen mit der Hilfe von 3D Druck Technologien. Die österreichischen Innovations Produkte sind bereits an über 3000 Verkaufsstandorten in 20 europäischen Ländern erhältlich. Die Verantwortlichenkommen ihrer Eigenverantwortung gemäß den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen nach und haben daher einen Rückruf des Produkts veranlasst. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch Revo Foods GmbH verursacht wurde.Revo Foods GmbHwww.revo-foods.comPressekontakt:Revo Foods+43 6763086251hello@revo-foods.comrevo-foods.comOriginal-Content von: Revo Foods, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163427/5422526