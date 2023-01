Kennen Sie schon den neuen kostenlosen Report von America's Most Wanted - https://bit.ly/3iWPewT Mike Seidl und Martin Goersch stellen ihre Top-5-Aktien für 2023 vor. Jetzt herunterladen und mehr erfahren! Die Zukunft von Globalisierung und Freihandel waren die Themen auf dem Weltwirtschaftsforum 2023 in Davos. Darüber und über Brüche der internationalen Wirtschaftsordnung spricht Folker Hellmeyer bei w:o TV. Einschalten! "Russland hält sich an Wirtschaftsverträge." Diese provokante These stellt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, bei w:o TV auf. Was er damit genau meint und warum er dafür plädiert zwischen Wirtschafts- und Außenpolitik zu unterscheiden, erfahren Sie im Video. Gleich einschalten! Außerdem im Video: Ist die Globalisierung am Ende - Hellmeyer ist überzeugt, dass sich "die Welt vom Westen emanzipiert". Mehr dazu im Video! Marktrelevante News, Finanzmarktinformationen & pointierte Kommentare von Folker Hellmeyer können Sie hier kostenlos abonnieren: https://www.netfonds.de/hellmeyer-report 00:00 Einleitung 00:14 Freihandel in Gefahr - 05:55 Russland keine Gefahr für die internationale Wirtschaftsordnung - 08:22 Weltleitwährung US-Dollar in Gefahr - 10:16 Ende