Züblin Immobilien Holding AG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR ZÜBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG / Rücktritt von Verwaltungsrat Vladislav Osipov



22.01.2023

Das US-amerikanische Justizdepartement hat am Freitag, 20. Januar 2023, eine Strafanzeige gegen Vladislav Osipov, Verwaltungsrat der Züblin Immobilien Holding AG, öffentlich gemacht. Züblin ist nicht in dieses Verfahren involviert. Um einen allfälligen Reputationsschaden für die Gesellschaft zu vermeiden, hat Vladislav Osipov seinen sofortigen Rücktritt vom Verwaltungsrat erklärt. Vladislav Osipov kann zum laufenden Verfahren keine Stellung nehmen. Er wird sich aber mit allen ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmitteln zur Wehr setzen. Der Verwaltungsrat der Züblin Immobilen Holding AG dankt Vladislav Osipov für sein Engagement in den vergangenen Jahren.

