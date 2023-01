Costa Mesa, Kalifornien (ots/PRNewswire) -eQ Technologic, der Anbieter von eQube®-DaaS, der leistungsstarken Low-/No-Code-Datenintegrations- und Analyseplattform, gibt stolz bekannt, dass das Unternehmen dem Partner-Netzwerk (APN) von Amazon Web Services (AWS) beigetreten ist.Das APN ist eine internationale Gemeinschaft von AWS-Partnern, die AWS nutzen, um innovative Softwarelösungen und Dienstleistungen zu entwickeln. AWS bietet seinen Partnern technische Unterstützung und Fachwissen sowie eine größere Reichweite, die es ihnen ermöglicht, ihren Kundenstamm auszubauen.Der AWS-Partnerstatus ist ein Beweis für den kundenorientierten, auf Geschäftsergebnisse ausgerichteten Ansatz von eQ, der mit den AWS Well-Architected Best Practices in Einklang steht und alle sechs Säulen priorisiert. Die Plattform von eQ Technologic (https://www.1eq.com/home), die AWS-Services wie EC2, S3, RDS, SNS, ACM, KMS und andere nutzt, bietet ein vollständiges Portfolio an Cloud-Services und Cloud-Management, das einen sicheren, schnellen und flexiblen Zugang zur Cloud ermöglicht.Dinesh Khaladkar, Präsident und CEO von eQ Technologic, erklärte: "Wir freuen uns sehr, dem AWS-Partnernetzwerk beizutreten, weil es für uns die perfekte Plattform ist, um die Reichweite von eQube®-DaaS erheblich zu vergrößern. Damit werden wir nicht nur Großkunden auf der ganzen Welt mit ergebnisorientierten Lösungen für Datenstrukturen versorgen, sondern auch mehr kleine und mittlere Unternehmen erreichen. Unsere Data-Fabric-Lösungen werden kostengünstiger und für jedermann zugänglich. Mit dem Beitritt zum APN sind wir auf einem beschleunigten Weg, die digitale Transformation zu demokratisieren."Sanjeev Tamboli, CTO, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, dem AWS-Partner-Netzwerk beizutreten. Der AWS-Partnerstatus unterstreicht unsere Fähigkeit, skalierbare und verwaltete Cloud-Bereitstellungen zu bieten, ohne dabei Kompromisse bei den bewährten Sicherheitsverfahren einzugehen. Durch die Nutzung von AWS ist eQ in der Lage, ein breiteres Publikum zu erreichen und den Kunden eine mühelose Integration von Cloud-basierten und lokalen Anwendungen zu ermöglichen."Weltweit setzen Unternehmen zunehmend auf Softwarelösungen und -dienste, die - ohne Abstriche bei der Sicherheit - schnell und effizient auf ihre geschäftlichen Anforderungen eingehen können, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen. eQube®-DaaS (https://www.1eq.com/products_eqube-platform), eine führende Integrations- und Analyseplattform, hilft ihren Kunden, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, indem sie eine Datenstruktur schafft, die unternehmensweite Daten, Anwendungen und Geräte miteinander verbindet. Die Zusammenarbeit mit AWS festigt die Ziele von eQ: Unternehmen durch skalierbare und robuste Integrations- und Analyselösungen zu unterstützen, einen einfachen Zugang zu Geschäftseinblicken für die digitale Transformation zu schaffen und einen wertvollen und sinnvollen Beitrag zu leisten.Informationen zu eQ TechnologiceQ Technologic, Inc. ("eQ") ist ein zuverlässiger Anbieter der eQube®-DaaS-Plattform ("Data as a Service"), die ihren Kunden eine hoch skalierbare, belastbare und sichere Datenstruktur bietet.eQube®-DaaS ist eine leistungsstarke Low/No-Code-Datenintegrations- und Analyseplattform. Sie schafft ein digitales Rückgrat, das unternehmensweite Daten, Anwendungen und Geräte miteinander verbindet. Auf diese Weise entsteht eine Datenstruktur, die die Macht der Analyse in die Hände der Endbenutzer legt und zu umsetzbaren Erkenntnissen führt. Die auf der eQube®-DaaS-Plattform basierenden Lösungen führen zu einer erheblichen Produktivitätssteigerung.Die eQube®-Plattform ist flexibel, robust, widerstandsfähig, skalierbar und sicher bei insgesamt niedrigeren Gesamtbetriebskosten. Die Unternehmensplattform ist jetzt über die eQube®-Cloud (https://www.1eq.com/free_trial) abrufbar, was den Zugang zu leistungsstarken Datenintegrations- und Analyselösungen weiter demokratisiert und es den Unternehmen ermöglicht, sich auf den Weg zur digitalen Transformation zu machen.Besuchen Sie https://www.1eQ.com (https://www.1eq.com/Free_Trial) für weitere Informationen zur eQube®-DaaS-Plattform.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1987351/eQTechnologic_AWS.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1882393/eQ_Technologic_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eq-technologic-tritt-dem-aws-partnernetzwerk-bei-301727784.htmlPressekontakt:Kanchan Khaladkar,Marketingleiter,Marketing@1eQ.com,Tel.: +1-949-705-6656Original-Content von: eQ Technologic, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164843/5422771