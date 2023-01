Gold*Gold*Gold*: Rohstoff-Boom nur noch eine Frage der Zeit?

Anzeige / Werbung Mehr News und Infos auf axinocapital.de und auf Youtube.com/@axinocapital Nova Minerals hat neue Lagerstätten auf dem Estelle-Goldprojekt entdeckt;

Hochgradige Gold- und Kupferergebnisse auf dem Horry Projekt von Askari Metals;

und der super Fund dieser Woche liegt bei Lucapa Diamond. Was genau es damit auf sich hat, das erfahrt ihr im Video. Investoren von Minenunternehmen können mit Spannung auf den Goldpreis schauen. Dieser ist zum Punkt der Aufnahme bei über 1.930 US-Dollar. Unser Experte für Minenaktien, Wolfgang Seybold, meint, dass der Goldpreis ein

wesentlicher Treiber für Small Cap Aktien (Rohstoffe) ist. Steigt der Goldpreis, so ziehen Junior Mining Firmen in der Regel nach. Noch ist nicht so viel Geld in die kleinen Firmen geflossen, doch die Zeit wird zeigen, ob Investoren sich auf einen Rohstoff-Boom freuen können. Mehr News im Video und auf axinocapital.de Folgen Sie uns auf YouTube, um nichts mehr zu verpassen Lucapa Diamond macht einen herausragenden Fund! Enthaltene Werte: AU000000LOM6,XD0002747026,AU000000NVA2,CA83571A1021,AU0000153256



