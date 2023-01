Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Ein frohes chinesisches Neujahr!GDToday hat heute den Gouverneur von Guangdong, Wang Weizhong, und die ausländischen Konsuls von fünf Kontinenten in Guangzhou eingeladen, den Menschen auf der ganzen Welt ihre besten Wünsche in verschiedenen Sprachen zu übermitteln.Mit dem chinesische Mondneujahr, auch das Frühlingsfest genannt, wird der Beginn des neuen Jahres nach dem traditionellen chinesischen Kalender gefeiert. Das Jahr 2023 ist das Jahr des Kaninchens. In der chinesischen Kultur symbolisiert das Kaninchen Glück, Langlebigkeit und Fruchtbarkeit.Wie wir zum chinesischen Neujahr begrüßen, ist es eine Tradition, Neujahrsgrüße an Familie und Freunde im In- und Ausland zu senden.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1987717/2023.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gruWe-zum-chinesischen-neujahr-aus-guangdong-china-301727814.htmlPressekontakt:Juewen Yin,1178564152@qq.comOriginal-Content von: GDToday, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167894/5422777