Bronschhofen, 23. Januar 2023- Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt heute bekannt, dass die am 15. November 2022 angekündigte Übernahme von 100% der Aktien der der Phoenix Mecano Digital Elektronik GmbH (PMDE) mit zwei Standorten in Thüringen (Deutschland) sowie der Phoenix Mecano Digital Tunisie S.a.r.l. aus Borj-Cedria (Tunesien) vollzogen wurde.

Die von der Phoenix Mecano AG (SIX Swiss Exchange: PM) übernommenen Standorte verfügen über einen hervorragenden Kundenstamm, der unter anderem aus einigen führenden europäischen Unternehmen im Cicor-Zielmarkt Medizintechnik besteht. Die drei Standorte haben im Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtumsatz von mehr als EUR 30 Mio. erzielt und erwarten auch für 2023 ein deutliches Wachstum. Die EBITDA-Marge wird dabei auf einem mit der Cicor-Gruppe vergleichbaren Niveau erwartet.



Durch die Übernahme wird den Kunden der Phoenix Mecano-Standorte das umfangreiche Angebot an Kompetenzen in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Lieferketten-Management, die globale Präsenz und Synergien in der Materialbeschaffung zugänglich gemacht. Cicor wird vom Standort in Tunesien profitieren, der aufgrund seiner geografischen Nähe, der Verfügbarkeit an Mitarbeitenden und den wettbewerbsfähigen Kostenstrukturen sehr attraktiv ist.



Die Deutschen Standorte werden in die organisatorische Einheit "Cicor Deutschland" der Electronic Manufacturing Services (EMS) Division integriert. Der tunesische Standort wird ebenfalls Teil des globalen Produktionsnetzwerks der EMS Division.

