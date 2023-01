Phoenix Mecano Management AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Verkauf von Phoenix Mecano Digital Elektronik und Phoenix Mecano Digital Tunisie erfolgreich abgeschlossen



23.01.2023 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Die am 15. November 2022 angekündigte Übertragung sämtlicher Anteile an der Phoenix Mecano Digital Elektronik GmbH sowie der Phoenix Mecano Digital Tunisie S.a.r.l an die Schweizer Cicor-Gruppe wurde vollzogen. Kloten/Stein am Rhein, 23. Januar 2023. Die an die Cicor-Gruppe veräusserten Einheiten mit Standorten in Thüringen (Deutschland) und Borj-Cedria (Tunesien) sind im Bereich Electronic Manufacturing Services tätig und haben mit elektronischen Baugruppen für Kunden aus der Medizintechnik und der Industrie im Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtumsatz von mehr als EUR 30 Mio. erwirtschaftet. Die darin in begrenztem Umfang enthaltenen Lieferbeziehungen mit anderen Produktbereichen der Phoenix Mecano-Gruppe werden fortgeführt. Mit der Veräusserung generiert Phoenix Mecano zusätzliche Liquidität und fokussiert die Sparte Industrial Components noch stärker auf das Kerngeschäft. Weitere Auskünfte:

Phoenix Mecano Management AG

Dr. Rochus Kobler / CEO

Lindenstrasse 23, CH-8302 Kloten

Telefon: +41 (0)43 255 4 255

info@phoenix-mecano.com

www.phoenix-mecano.com Über Phoenix Mecano

Phoenix Mecano ist ein global aufgestelltes Technologieunternehmen in den Bereichen der Gehäusetechnik und industriellen Komponenten und in vielen Märkten führend. Die Gruppe mit Hauptsitz in Stein am Rhein beschäftigt weltweit rund 8000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von EUR 817 Mio. Das Unternehmen ist fokussiert auf die Herstellung von Nischenprodukten und Systemlösungen für Kunden aus Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, alternative Energien sowie aus dem Wohn- und Pflegebereich. Phoenix Mecano wurde 1975 gegründet und ist seit 1988 an der Schweizer Börse kotiert.

Ende der Adhoc-Mitteilung