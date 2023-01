DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AIRBUS - Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern plant die Ausgliederung seines Drohnenprogramms Zephyr mit dem Ziel, ein Telekommunikations- und Erdbeobachtungsunternehmen zu gründen. Airbus hat Morgan Stanley beauftragt, externe Partner zu finden, um die Kommerzialisierung des unbemannten, solarbetriebenen Zephyr-Flugprogramms zu beschleunigen. Ende nächsten Jahres soll Zephyr den kommerziellen Betrieb aufnehmen, berichtet die Financial Times. (FT)

FAURECIA - Der CEO des Automobilzulieferers, Patrick Koller, warnt vor einer schleichenden Dominanz der chinesischen Autobauer und vor dem Verlust des Durchschnittsautokäufers für die europäische Autoindustrie. "Ein aktuelles chinesisches Elektroauto kostet im Schnitt zwischen 8.000 bis 10.000 Euro weniger als ein vergleichbares Angebot aus europäischer oder nordamerikanischer Produktion", sagte Koller. Natürlich seien diese Fahrzeuge für den chinesischen Markt konzipiert, sie müssten an den europäischen Markt angepasst werden. Was den Preis betreffe, so werde man dann sehen, ob die europäischen Hersteller dieses Rennen noch gewinnen könnten. (Automobilwoche)

January 23, 2023 00:59 ET (05:59 GMT)

