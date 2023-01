DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG BIS FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

MONTAG BIS MITTWOCH: In Hongkong bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

MONTAG BIS DIENSTAG: In Singapur und Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Aromenhersteller Symrise hat 2022 wegen einer Wertberichtigung seiner Beteiligung an der schwedischen Swedencare beim Ergebnis die Markterwartungen verfehlt. Die Wertberichtigung beläuft sich auf 126 Millionen Euro. Symrise teilte ein vorläufiges organisches Wachstum von 11,4 Prozent mit, während Analysten laut Symrise 10,7 Prozent erwartet hatten. Der Umsatz erreichte damit 4,619 (Konsens: 4,583) Milliarden Euro. Die vorläufige EBITDA-Marge lag ohne die Wertberichtigung bei 20,0 Prozent. Der Konsens lautete auf 20,9 Prozent. Inklusive der Wertberichtigung lag die Kennzahl bei 17,2 Prozent. Das vorläufige EBITDA betrug ohne die Wertberichtigung 921,6 Millionen und mit 795,4 Millionen Euro, der Konsens lautete auf 956,6 (Vorjahr: 813,6) Millionen Euro.

Symrise kündigte an, für 2022 die Dividendenpolitik beizubehalten, machte aber keine konkrete Angabe. Zudem bekräftigte das Unternehmen seine langfristigen Wachstums- und Profitabilitätsziele und geht weiterhin davon aus, schneller zu wachsen als der relevante Markt und den durchschnittlichen jährlichen Umsatz um 5 bis 7 Prozent zu steigern. Mittelfristig strebt Symrise bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 2025 eine EBITDA-Marge von 20 bis 23 Prozent an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Enel: 0,20 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Januar PROGNOSE: -20,0 zuvor: -22,2 - US 16:00 Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.150,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 3.984,25 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 11.665,50 -0,1% Nikkei-225 26.906,04 +1,3% Schanghai-Composite FEIERTAG Hang-Seng-Index FEIERTAG +/- Ticks Bund -Future 138,24 +5 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.033,56 +0,8% DAX-Future 15.156,00 +0,6% XDAX 15.100,57 +0,6% MDAX 28.476,56 +1,3% TecDAX 3.153,30 +0,4% EuroStoxx50 4.119,90 +0,6% Stoxx50 3.867,83 +0,2% Dow-Jones 33.375,49 +1,0% S&P-500-Index 3.972,61 +1,9% Nasdaq-Comp. 11.140,43 +2,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 138,19 -126

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Positive Vorlagen von der Wall Street dürften Europas Börsen zur Eröffnung am Montag stützen. Nach drei Tagen mit Verlusten haben sich die Aktienkurse an der Wall Street am Freitag kräftig erholt. Einige Teilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung auf die zuvor gesehenen deutlichen Verluste. Zunehmend Akzente dürfte die Berichtssaison liefern, die langsam an Fahrt aufnimmt. Die bisher vorgelegten Zahlen und Ausblicke sind in einer ersten Einschätzung gemischt ausgefallen. Unternehmensnachrichten sind zu Wochenbeginn indes rar. Auch fehlen die Impulse von den asiatischen Börsen - die meisten bleiben zu Wochenbeginn wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

Rückblick: Freundlich - Positiv bewerteten Marktteilnehmer, dass die stellvertretende US-Notenbankpräsidentin Lael Brainard und der Präsident der New Yorker Fed John Williams Fortschritte im Kampf gegen die Inflation sehen. Allerdings brauche es Zeit, um die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel zu drücken. Der kleine Verfall an den Terminmärkten sorgte für keine größeren Bewegungen. Ein enttäuschender Ausblick belastete Ericsson (-4,7%). Für Cellnex Telecom ging es um 9,8 Prozent nach oben, nachdem die spanische Internetzeitung Okdiario berichtet hatte, dass der US-Telekomriese American Tower und der Vermögensverwalter Brookfield Asset Management ein Übernahmeangebot für das Unternehmen erwägen sollen.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Siemens Energy schlossen nach volatilem Verlauf 0,7 Prozent fester. Zwar verfehlte das Unternehmen wegen Rückstellungen bei der Windenergie-Tochter Gamesa die Erwartungen und kassierte die Jahresprognose, allerdings lief es operativ gut. Die Cashflow-Prognose wurde aufgrund der besseren Entwicklung außerhalb von Gamesa und der starken Auftragslage angehoben. Die UBS erwartet zudem einen zukünftig geringeren Margendruck. Covestro gewannen mit einer Kaufempfehlung 2,5 Prozent. Deutsche Telekom gaben nach einem Cyber-Angriff auf die US-Tochter um 0,1 Prozent nach. Continental verloren nach den schwachen Vortagen in Reaktion auf enttäuschende vorläufige Geschäftszahlen weitere 1,1 Prozent. Jefferies hatte sich negativ zu den Autozulieferern geäußert. Nach einer Kapitalerhöhung fielen Hypoport um 3,7 Prozent auf 140,80 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Symrise gaben um rund 3 Prozent nach. Der Aromenhersteller verfehlte 2022 wegen einer Wertberichtigung seiner Beteiligung an der schwedischen Swedencare ergebnisseitig die Markterwartung. Der Kurs von 3U Holding zeigte sich wenig bewegt, nachdem die Beteiligungsgesellschaft ebenfalls vorläufige Zahlen für 2022 berichtet hatte.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Nach den Verlusten der Vortage kam es zu einer Erholung. Die Nasdaq-Indizes profitierten von starken Kursgewinnen bei Netflix und Alphabet. Einige Teilnehmer sprachen von einer reinen Gegenbewegung, andere verwiesen auf Kommentare aus Reihen der US-Notenbank, die zuversichtlich stimmten. Sie deuteten zwar grundsätzlich auf weiter steigende Zinsen hin, die Einschätzungen zum Tempo der Erhöhungen gingen aber auseinander. Der guten Stimmung half, dass Patrick Harker, Gouverneur der Fed-Filiale Philadelphia der Notenbank zutraut, die Inflation zu drücken, ohne in eine Rezession zu rutschen. Außerdem sprach sich mit Fed-Gouverneur Christopher Waller ein Schwergewicht für einen kleinen Zinsschritt um 25 Basispunkte im Februar aus. Netflix schnellten um 8,5 Prozent nach oben, nachdem der Streaming-Anbieter mit seinen Quartalszahlen positiv überrascht hatte - insbesondere mit den klar übertroffenen Erwartungen an die Zahl der neuen Abonnenten. Mit der Alphabet-Aktie ging es um 5,3 Prozent nach oben. Der Markt honorierte damit, dass die Google-Mutter, wie zuvor schon andere Unternehmen wie Microsoft (+3,6%), Amazon (+3,8%) und Intel (+2,8%), den massiven Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt hatte. Alphabet begründet den Schritt mit den sich eintrübenden Aussichten der Wirtschaft. "Die Unternehmen versuchen, Kosten zu senken. Die Gewinne sind in Gefahr", kommentierte Jay Willoughby, Anlageexperte bei TIFF Investment Management. T-Mobile US wurden von der Nachricht eines neuerlichen Cyberangriffs gebremst, der Kurs bewegte sich kaum.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,19 +5,9 4,14 -22,6 5 Jahre 3,56 +7,3 3,48 -44,2 7 Jahre 3,52 +8,5 3,43 -45,1 10 Jahre 3,48 +8,2 3,40 -40,0 30 Jahre 3,65 +8,4 3,57 -32,0

Die Renditen setzten die Gegenbewegung nach dem massiven Rücksetzer zur Wochenmitte beschleunigt fort. Da waren sie auf ein Mehrmonatstief gefallen, nach günstigen Inflationsdaten und schwachen Konjunkturdaten. Auf Wochensicht sanken die Renditen aber ungeachtet der Erholung bereits die dritte Woche in Folge.

DEVISEN

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0892 +0,2% 1,0867 1,0839 +1,8% EUR/JPY 141,47 +0,5% 140,84 140,70 +0,8% EUR/CHF 0,9998 +0,1% 1,0873 0,9978 +1,0% EUR/GBP 0,8773 +0,1% 0,8761 0,8756 -0,9% USD/JPY 129,89 +0,2% 129,62 129,84 -0,9% GBP/USD 1,2415 +0,1% 1,2403 1,2378 +2,6% USD/CNH 6,7771 -0,1% 6,7810 6,7752 -2,2% Bitcoin BTC/USD 22.747,19 +0,3% 22.677,16 21.182,38 +37,0%

Der Dollar zeigte sich trotz der gestiegenen Marktzinsen wenig verändert, zumindest gemessen am Dollarindex. Zum Euro gab er leicht nach. Der Euro wurde gestützt von Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Sie rechnet durch die Aufhebung der Anti-Corona-Maßnahmen in China mit einem höheren Inflationsdruck und sagte: "Kurs zu halten ist mein Mantra in der Geldpolitik."

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,55 81,64 -0,1% -0,09 +1,4% Brent/ICE 87,53 87,63 -0,1% -0,10 +1,8%

Am Ölmarkt, wo die Preise um fast 2 Prozent stiegen, dominierte weiter die Spekulation, dass die Ölnachfrage aus China nach der Wiederöffnung des Landes anziehen dürfte. US-Öl der Sorte WTI erreichte ein Zweimonatshoch. Zugleich fiel der US-Gaspreise weiter um rund 3 Prozent auf das niedrigste Niveau seit Juni 2021. Insbesondere die milde Witterung wurde erneut als Belastungsfaktor genannt.

