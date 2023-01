DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG BIS FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

MONTAG BIS MITTWOCH: In Hongkong bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

MONTAG BIS DIENSTAG: In Singapur und Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Aromenhersteller Symrise hat 2022 wegen einer Wertberichtigung seiner Beteiligung an der schwedischen Swedencare beim Ergebnis die Markterwartungen verfehlt. Die Wertberichtigung beläuft sich auf 126 Millionen Euro. Symrise teilte ein vorläufiges organisches Wachstum von 11,4 Prozent mit, während Analysten laut Symrise 10,7 Prozent erwartet hatten. Der Umsatz erreichte damit 4,619 (Konsens: 4,583) Milliarden Euro. Die vorläufige EBITDA-Marge lag ohne die Wertberichtigung bei 20,0 Prozent. Der Konsens lautete auf 20,9 Prozent. Inklusive der Wertberichtigung lag die Kennzahl bei 17,2 Prozent. Das vorläufige EBITDA betrug ohne die Wertberichtigung 921,6 Millionen und mit 795,4 Millionen Euro, der Konsens lautete auf 956,6 (Vorjahr: 813,6) Millionen Euro.

Symrise kündigte an, für 2022 die Dividendenpolitik beizubehalten, machte aber keine konkrete Angabe. Zudem bekräftigte das Unternehmen seine langfristigen Wachstums- und Profitabilitätsziele und geht weiterhin davon aus, schneller zu wachsen als der relevante Markt und den durchschnittlichen jährlichen Umsatz um 5 bis 7 Prozent zu steigern. Mittelfristig strebt Symrise bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 2025 eine EBITDA-Marge von 20 bis 23 Prozent an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Enel: 0,20 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Januar PROGNOSE: -20,0 zuvor: -22,2 - US 16:00 Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.150,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 3.984,25 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 11.665,50 -0,1% Nikkei-225 26.906,04 +1,3% Schanghai-Composite FEIERTAG Hang-Seng-Index FEIERTAG +/- Ticks Bund -Future 138,24 +5 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.033,56 +0,8% DAX-Future 15.156,00 +0,6% XDAX 15.100,57 +0,6% MDAX 28.476,56 +1,3% TecDAX 3.153,30 +0,4% EuroStoxx50 4.119,90 +0,6% Stoxx50 3.867,83 +0,2% Dow-Jones 33.375,49 +1,0% S&P-500-Index 3.972,61 +1,9% Nasdaq-Comp. 11.140,43 +2,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 138,19 -126

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Positive Vorlagen von der Wall Street dürften Europas Börsen zur Eröffnung am Montag stützen. Nach drei Tagen mit Verlusten haben sich die Aktienkurse an der Wall Street am Freitag kräftig erholt. Einige Teilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung auf die zuvor gesehenen deutlichen Verluste. Zunehmend Akzente dürfte die Berichtssaison liefern, die langsam an Fahrt aufnimmt. Die bisher vorgelegten Zahlen und Ausblicke sind in einer ersten Einschätzung gemischt ausgefallen. Unternehmensnachrichten sind zu Wochenbeginn indes rar. Auch fehlen die Impulse von den asiatischen Börsen - die meisten bleiben zu Wochenbeginn wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

Rückblick: Freundlich - Positiv bewerteten Marktteilnehmer, dass die stellvertretende US-Notenbankpräsidentin Lael Brainard und der Präsident der New Yorker Fed John Williams Fortschritte im Kampf gegen die Inflation sehen. Allerdings brauche es Zeit, um die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel zu drücken. Der kleine Verfall an den Terminmärkten sorgte für keine größeren Bewegungen. Ein enttäuschender Ausblick belastete Ericsson (-4,7%). Für Cellnex Telecom ging es um 9,8 Prozent nach oben, nachdem die spanische Internetzeitung Okdiario berichtet hatte, dass der US-Telekomriese American Tower und der Vermögensverwalter Brookfield Asset Management ein Übernahmeangebot für das Unternehmen erwägen sollen.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Siemens Energy schlossen nach volatilem Verlauf 0,7 Prozent fester. Zwar verfehlte das Unternehmen wegen Rückstellungen bei der Windenergie-Tochter Gamesa die Erwartungen und kassierte die Jahresprognose, allerdings lief es operativ gut. Die Cashflow-Prognose wurde aufgrund der besseren Entwicklung außerhalb von Gamesa und der starken Auftragslage angehoben. Die UBS erwartet zudem einen zukünftig geringeren Margendruck. Covestro gewannen mit einer Kaufempfehlung 2,5 Prozent. Deutsche Telekom gaben nach einem Cyber-Angriff auf die US-Tochter um 0,1 Prozent nach. Continental verloren nach den schwachen Vortagen in Reaktion auf enttäuschende vorläufige Geschäftszahlen weitere 1,1 Prozent. Jefferies hatte sich negativ zu den Autozulieferern geäußert. Nach einer Kapitalerhöhung fielen Hypoport um 3,7 Prozent auf 140,80 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Symrise gaben um rund 3 Prozent nach. Der Aromenhersteller verfehlte 2022 wegen einer Wertberichtigung seiner Beteiligung an der schwedischen Swedencare ergebnisseitig die Markterwartung. Der Kurs von 3U Holding zeigte sich wenig bewegt, nachdem die Beteiligungsgesellschaft ebenfalls vorläufige Zahlen für 2022 berichtet hatte.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Nach den Verlusten der Vortage kam es zu einer Erholung. Die Nasdaq-Indizes profitierten von starken Kursgewinnen bei Netflix und Alphabet. Einige Teilnehmer sprachen von einer reinen Gegenbewegung, andere verwiesen auf Kommentare aus Reihen der US-Notenbank, die zuversichtlich stimmten. Sie deuteten zwar grundsätzlich auf weiter steigende Zinsen hin, die Einschätzungen zum Tempo der Erhöhungen gingen aber auseinander. Der guten Stimmung half, dass Patrick Harker, Gouverneur der Fed-Filiale Philadelphia der Notenbank zutraut, die Inflation zu drücken, ohne in eine Rezession zu rutschen. Außerdem sprach sich mit Fed-Gouverneur Christopher Waller ein Schwergewicht für einen kleinen Zinsschritt um 25 Basispunkte im Februar aus. Netflix schnellten um 8,5 Prozent nach oben, nachdem der Streaming-Anbieter mit seinen Quartalszahlen positiv überrascht hatte - insbesondere mit den klar übertroffenen Erwartungen an die Zahl der neuen Abonnenten. Mit der Alphabet-Aktie ging es um 5,3 Prozent nach oben. Der Markt honorierte damit, dass die Google-Mutter, wie zuvor schon andere Unternehmen wie Microsoft (+3,6%), Amazon (+3,8%) und Intel (+2,8%), den massiven Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt hatte. Alphabet begründet den Schritt mit den sich eintrübenden Aussichten der Wirtschaft. "Die Unternehmen versuchen, Kosten zu senken. Die Gewinne sind in Gefahr", kommentierte Jay Willoughby, Anlageexperte bei TIFF Investment Management. T-Mobile US wurden von der Nachricht eines neuerlichen Cyberangriffs gebremst, der Kurs bewegte sich kaum.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,19 +5,9 4,14 -22,6 5 Jahre 3,56 +7,3 3,48 -44,2 7 Jahre 3,52 +8,5 3,43 -45,1 10 Jahre 3,48 +8,2 3,40 -40,0 30 Jahre 3,65 +8,4 3,57 -32,0

Die Renditen setzten die Gegenbewegung nach dem massiven Rücksetzer zur Wochenmitte beschleunigt fort. Da waren sie auf ein Mehrmonatstief gefallen, nach günstigen Inflationsdaten und schwachen Konjunkturdaten. Auf Wochensicht sanken die Renditen aber ungeachtet der Erholung bereits die dritte Woche in Folge.

DEVISEN

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0892 +0,2% 1,0867 1,0839 +1,8% EUR/JPY 141,47 +0,5% 140,84 140,70 +0,8% EUR/CHF 0,9998 +0,1% 1,0873 0,9978 +1,0% EUR/GBP 0,8773 +0,1% 0,8761 0,8756 -0,9% USD/JPY 129,89 +0,2% 129,62 129,84 -0,9% GBP/USD 1,2415 +0,1% 1,2403 1,2378 +2,6% USD/CNH 6,7771 -0,1% 6,7810 6,7752 -2,2% Bitcoin BTC/USD 22.747,19 +0,3% 22.677,16 21.182,38 +37,0%

Der Dollar zeigte sich trotz der gestiegenen Marktzinsen wenig verändert, zumindest gemessen am Dollarindex. Zum Euro gab er leicht nach. Der Euro wurde gestützt von Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Sie rechnet durch die Aufhebung der Anti-Corona-Maßnahmen in China mit einem höheren Inflationsdruck und sagte: "Kurs zu halten ist mein Mantra in der Geldpolitik."

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,55 81,64 -0,1% -0,09 +1,4% Brent/ICE 87,53 87,63 -0,1% -0,10 +1,8%

Am Ölmarkt, wo die Preise um fast 2 Prozent stiegen, dominierte weiter die Spekulation, dass die Ölnachfrage aus China nach der Wiederöffnung des Landes anziehen dürfte. US-Öl der Sorte WTI erreichte ein Zweimonatshoch. Zugleich fiel der US-Gaspreise weiter um rund 3 Prozent auf das niedrigste Niveau seit Juni 2021. Insbesondere die milde Witterung wurde erneut als Belastungsfaktor genannt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.923,86 1.926,24 -0,1% -2,38 +5,5% Silber (Spot) 23,85 23,94 -0,4% -0,09 -0,5% Platin (Spot) 1.043,33 1.044,50 -0,1% -1,18 -2,3% Kupfer-Future 4,27 4,25 +0,5% +0,02 +12,2%

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK USA

- Die Währungshüter der US-Notenbank bereiten sich darauf vor, die Zinserhöhungen zum zweiten Mal zu verlangsamen und darüber zu debattieren, um wie viel sie angehoben werden sollen, nachdem sie mehr Vertrauen in eine weitere Abschwächung der Inflation in diesem Jahr gewonnen haben. Sie könnten bei der Sitzung vom 31. Januar bis 1. Februar darüber beraten, wie viel mehr Abschwächung bei der Arbeitsnachfrage, den Ausgaben und der Inflation sie sehen müssten, bevor sie im Frühjahr eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegen.

- "Die US-Notenbank hat die Zinssätze deutlich angehoben, und jetzt ist es an der Zeit, das Tempo der Zinserhöhung zu verlangsamen, aber nicht zu stoppen", befindet Fed-Gouverneur Christopher Waller. "Ich favorisiere derzeit eine Anhebung um 25 Basispunkte auf der nächsten FOMC-Sitzung Ende dieses Monats", sagte Waller in einer Rede. Waller betonte, dass die Fed mit der Straffung der Geldpolitik noch nicht fertig sei.

FINANZPOLITIK USA

US-Finanzministerin Janet Yellen hat davor gewarnt, dass die USA nicht in der Lage wären, einen Zahlungsausfall zu verhindern, wenn die Regierung ihre Schuldenobergrenze überschreiten würde. Sie wies darauf hin, dass die Systeme des Finanzministeriums nicht darauf ausgelegt seien, Zahlungen an Anleihegläubiger nach Überschreiten der Schuldenobergrenze Vorrang zu geben.

UKRAINE

- Die Bundesregierung will bislang keine Entscheidung über eine Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine treffen - dies stößt auf wachsende Kritik sowohl innen- als auch außenpolitisch. Laut dem Spiegel liegt zudem eine vom neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) angeforderte Übersicht der Panzer-Bestände bereits seit Monaten vor. Das Ministerium wollte sich dazu am Sonntag nicht äußern.

- Die Entscheidung über eine Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine ist nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) weiter offen. "Der Entscheidungsprozess läuft und den werden wir jetzt abwarten müssen", sagte Pistorius am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will". Kritik an der zögerlichen Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kam von Union, Grünen und FDP. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zeigte sich derweil offen für eine Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine durch Polen.

DEUTSCHLAND / FRANKREICH

- Mit einem emotionalen Rückblick auf die Geschichte und einem Aufruf zu noch engerer Zusammenarbeit in Zukunft haben Spitzenpolitiker aus Deutschland und Frankreich die 60-jährige Freundschaft beider Länder gefeiert. "Der deutsch-französische Motor ist eine Kompromissmaschine - gut geölt, aber zuweilen eben auch laut und gezeichnet von harter Arbeit", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Paris. Der französische Präsident Emmanuel Macron rief beide Länder auf, "Pioniere der Neugründung unseres Europas" zu werden.

- Frankreich und Deutschland wollen die geplante Wasserstoffleitung namens H2Med zwischen Barcelona und Marseille bis nach Deutschland verlängern. Ziel sei es, den Transport von Wasserstoff durch ganz Europa zu erleichtern, heißt es in der am Sonntag in Paris verabschiedeten deutsch-französischen Erklärung zum 60. Jahrestag des Elysee-Vertrags. Beide Länder wollen außerdem eine "hochrangige Arbeitsgruppe" zum Thema Wasserstoff auf Ministeriumsebene einsetzen, um bis Ende April "strategische Entscheidungen" zu entwickeln.

- Eine für 2023 geplante Schnellzugverbindung zwischen Paris und Berlin verzögert sich bis 2024. Auch die Nachtzugverbindung solle im kommenden Jahr eingerichtet werden. Die französische Bahn hatte zuvor Ende 2023 als mögliches Startdatum genannt.

SPANIEN

In Spaniens Hauptstadt Madrid sind am Samstag zehntausende Menschen gegen die Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez auf die Straße gegangen. Nach Angaben der spanischen Regierung folgten rund 30.000 Menschen einem Aufruf mehrerer rechter Gruppen sowie der konservativen Volkspartei (PP) und der rechtsextremen Partei Vox und versammelten sich auf dem zentralen Cibeles-Platz in Madrid. Die Organisatoren sprachen von 700.000 Teilnehmern. Anlass für den Protest war eine umstrittene Strafrechtsreform.

TÜRKEI

Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei für den 14. Mai angekündigt und damit einen Monat früher als geplant.

TÜRKEI / SCHWEDEN

Eine Demonstration von Rechtsextremisten mit Koran-Verbrennung vor der türkischen Botschaft in Stockholm hat Empörung in der islamischen Welt ausgelöst und die Spannungen zwischen Schweden und der Türkei verschärft. Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) verurteilte die "provokative Aktion", welche die "heiligen Werte" der Muslime verletze. Weil die schwedischen Behörden die Versammlung genehmigt hatten, sagte die Türkei einen Besuch des schwedischen Verteidigungsministers ab.

WIRTSCHAFTSPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat von der Regierung schnellere und zielgerichtetere Maßnahmen in der Wirtschaftspolitik gefordert. In einem Papier stellte die Kammerorganisation zehn "Tempo-Thesen" ins Zentrum, damit die Politik "einfacher, schneller und innovativer" agiert. "Seit Jahren appelliert die Wirtschaft an die Politik, Verwaltungsverfahren zu verschlanken und zu digitalisieren, Genehmigungen zu vereinfachen und zu standardisieren -insgesamt agiler zu werden", heißt es darin. Die Rufe seien aber nahezu ungehört verhallt.

RENTENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) fordert den Ersatz der Riester-Rente durch einen öffentlichen Vorsorgefonds für die private Altersvorsorge. Die Bundesregierung plant eine Reform der privaten Altersvorsorge. Für bestehende Riester-Verträge soll es jedoch einen Bestandsschutz geben.

WOHUNUNGSBAUPOLITIK DEUTSCHLAND

Der Bundesverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) hat vor einer zehn Jahre anhaltenden Krise auf dem Wohnungsmarkt gewarnt. "Es ist nicht möglich, aus dem Stand einfach 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. Die Wohnungsnot wird daher noch mindestens zehn Jahre lang dauern", sagte GdW-Präsident Axel Gedaschko der Bild am Sonntag. Der nordrhein-westfälischen Haus- und Grund-Präsidenten Klaus-Dieter Stallmann sagte indessen der Rheinischen Post, dass die öffentliche Hand in Deutschland rund 50 Milliarden Euro aufbringen müsse, um den Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Deutschland wirksam zu bekämpfen.

TARIFVERHANDLUNGEN DEUTSCHLAND

Kurz vor dem Start der Tarifrunde im Öffentlichen Dienst droht die Gewerkschaft Verdi mit Streiks. "Wenn es nötig ist, dann streiken wir", sagte Verdi-Chef Frank Werneke der Süddeutschen Zeitung. Wie wahrscheinlich Arbeitskämpfe sind, hänge von den Arbeitgebern in Bund und Gemeinden ab, sagte Werneke. Sie sollten zur zweiten Verhandlungsrunde im Februar ein Lohnangebot vorlegen, das eine Einigung ermögliche.

AGRARPOLITIK

Bei einem Gipfeltreffen in Berlin haben sich Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 60 Staaten zu einer nachhaltigen Lebensmittelwirtschaft bekannt. "Wir verpflichten uns, nachhaltige, inklusive, effiziente und widerstandsfähige Ernährungssysteme zu fördern", heißt es in der Abschlusserklärung der Berliner Agrarministerkonferenz mit 64 Teilnehmerstaaten.

DAX-ZUSAMMENSETZUNG

Rheinmetall bleibt Aufstiegskandidat Nummer eins für den DAX bei der Suche nach einem Nachfolger für Linde. Das ergibt sich aus Aussagen der Börse zu anderslautenden Spekulationen am Markt. "Für den DAX-Nachfolger ist die Januar-Rangliste entscheidend", sagte ein Sprecher von Qontigo, der Index-Gesellschaft der Deutschen Börse. Die Rangliste wird auf Basis der 20 letzten Handelstage im Januar am Abend des 3. Februar veröffentlicht. "Sollte ein Unternehmen erst später die Basiskriterien erfüllen, wird das nicht mehr angerechnet", sagte er. Hintergrund ist, dass Commerzbank aller Voraussicht nach vor Rheinmetall liegen wird, aber das Profitabilitätskriterium verfehlt. Die Bank legt aber am 16. Februar ihre Zahlen für 2023 auf den Tisch und dürfte dann das Kriterium vermutlich erfüllen.

BAYER

Die Fondsgesellschaft Union Investment, mit einem Anteil von 1,4 Prozent einer der größten Bayer-Aktionäre, hat massive Kritik am Bayer-Aufsichtsratsvorsitzenden Norbert Winkeljohann geübt. "Herr Winkeljohann sucht zwar den Dialog mit den Investoren, hätte aber mehr anstoßen müssen", sagte Markus Manns, Portfoliomanager von Union Investment, der Wirtschaftswoche. "Es wäre durchaus eine Sache des Aufsichtsrats gewesen, einen Spin-off von Consumer Health mit anzustoßen. Andere Chefkontrolleure, etwa bei Novartis oder Glaxosmithkline, sind viel engagierter, wenn es darum geht, Wert für die Aktionäre zu schaffen."

DEUTSCHE BAHN

Die Bundesregierung will einem Medienbericht zufolge die Mittel für die Deutsche Bahn deutlich erhöhen. Das Bundesfinanzministerium wolle in diesem Jahr zusätzlich 5 bis 7 Milliarden Euro für Erhalt und Sanierung des bestehenden Schienennetzes bereitstellen, berichtete das Nachrichtenportal The Pioneer aus Regierungskreisen.

DEUTSCHE POST

Die Gewerkschaft Verdi setzt ihre Warnstreiks bei der Deutschen Post fort - mit spürbaren Folgen: Am Samstag seien rund drei Millionen Briefe von den Arbeitsniederlegungen betroffen, teilte der Konzern mit. Das entspreche etwa 6 Prozent der durchschnittlichen Tagesmenge. Bei den Paketen seien etwa eine Million Sendungen betroffen und damit ungefähr 15 Prozent der durchschnittlichen Tagesmenge.

RWE

Nach der Räumung von Lützerath hat der Energiekonzern RWE zivilrechtliche Schritte gegen Demonstranten angekündigt. "Natürlich müssen alle Störer mit einer Schadenersatzforderung rechnen", sagte Konzernsprecher Guido Steffen der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wie hoch diese ausfallen könnten, sei allerdings noch nicht zu beziffern. Es liege noch keine endgültige Schadensbilanz rund um die aufwendige Räumung vor.

UNIPER

bekommt zum 1. März eine neue Finanzchefin. Jutta A. Dönges wird den Aufsichtsrat verlassen und Tiina Tuomela in der Folge als Finanzvorständin ablösen.

WOLFSPEED / ZF

Der US-Konzern Wolfspeed will einem Medienbericht zufolge im Saarland das weltweit größte Werk für Halbleiter aus Siliziumkarbid (SiC) errichten. An der Fabrik wolle sich der Autozulieferer ZF mit einem Minderheitsanteil beteiligen, berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf informierte Kreise.

EINZELHANDEL

Supermärkte leiden zusehends unter der Konkurrenz durch Discounter. Vergangenes Jahr haben Aldi, Lidl, Penny und Netto klassischen Vollsortimentern wie Rewe oder Edeka kräftig Marktanteile weggeschnappt. Das zeigen Zahlen der Marktforschungsfirma GfK, die dem Spiegel nach eigenen Angaben vorliegen. Demnach schafften die Discounter im vergangenen Jahr eine Umsatzsteigerung von 7,6 Prozent, Supermärkte nur 0,2 Prozent.

RYANAIR

Eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Ryanair ist nach einer Bombendrohung sicher in Athen gelandet. Nach dem Eintritt in den griechischen Luftraum sei das Flugzeug von zwei griechischen Kampfjets eskortiert worden, sagten Behördenvertreter am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor war das Flugzeug bereits von ungarischen Militärmaschinen begleitet worden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2023 01:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.