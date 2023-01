Lithium Aktien finden sich in diversen "gesponserten" Laufbändern, Börsenbriefen und sind sehr oft in Kanada gelistete riskante Wetten auf "den grossen Explorationserfolg". In diese Reihe passt ein Deutsche Rohstoff AG-Konzern (ISIN: DE000A0XYG76) nicht. Aber die zweifellos vorhandenen Chancen der Exploration und Förderung von Lithium für die "lithium-hungrige" Batteriefertigung scheint ein spannendes Kapitel zu sein und zu werden. Bis jetzt steht die Deutsche Rohstoff AG für Öl-und Gas-Förderung in den USA, ein Investment in Wolfram-Förderung und eine überaus erfolgreiche Spekulation mit Ölaktien ...

