DJ Intesa Sanpaolo sieht Kernkapitalquote bis 2025 über 12 Prozent

Von Pierre Bertrand

MAILAND (Dow Jones)--Die italienische Bank Intesa Sanpaolo SpA erwartet, im Laufe ihres Geschäftsplans bis 2025 eine "fully loaded" Common Equity Tier 1 Quote von deutlich über 12 Prozent zu halten. In Reaktion auf einen Medienbericht teilte das Geldhaus mit, es erwarte, dass die Quote zum 31. Dezember 2022 bei rund 13 Prozent liegen werde.

Bloomberg hatte am Freitag berichtet, dass die Bank die risikogewichteten Aktiva durch den Verkauf von Krediten und anderen Vermögenswerten um bis zu 20 Milliarden Euro reduzieren will, nachdem die Europäische Zentralbank die Risikobewertungsmethode von Intesa kritisiert hatte. Die Bank betonte, die Maßnahmen zur Reduzierung der risikogewichteten Aktiva im vierten Quartal 2022 stünden im Zusammenhang mit den regulatorischen Änderungen durch die Richtlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, die ab dem 1. Januar gelten, und "tragen zur erheblichen Wertschöpfung und Ausschüttung an die Aktionäre bei."

January 23, 2023 01:55 ET (06:55 GMT)

