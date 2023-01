The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.01.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.01.2023



ISIN Name

XS1747548532 PETKIM PETR.HLD18/23 REGS

XS1341083639 INTESA SANPAOLO 16/23 FLR

DE000NWB2JE3 NRW.BANK 18/23

FR0012467520 CR.MUT.ARKEA 15/23 MTN

FR0013019510 C.F.FINANC.LOC. 15/23 MTN

DE000A2TSTT6 KRED.F.WIED.19/23 MTN

XS1758752478 INTL FIN. CORP. 18/23 MTN

XS1758752635 MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23

USP3699PGB78 COSTA RICA 12/23 REGS

XS1706963284 BANK OF MONTREAL 17/23MTN

