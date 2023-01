DJ Transaction in Own Shares

Britvic plc (BVIC ) Transaction in Own Shares 23-Jan-2023

Transactions in Own Securities

23rd January

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 20th January 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 778.50p Lowest price paid per share (pence): 765.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 771.68p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:02:52 GBp 259 778.50 XLON xb495B9CxQUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:02:52 GBp 70 778.50 XLON xb495B9CxQz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:09:34 GBp 713 776.50 XLON xb495B9CyY5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:09:34 GBp 170 776.00 XLON xb495B9CyY8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:14:09 GBp 170 775.50 XLON xb495B9Cn9f BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:14:09 GBp 172 775.00 XLON xb495B9Cn9i BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:14:09 GBp 250 775.50 XLON xb495B9Cn9n BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:22:36 GBp 170 775.00 XLON xb495B9CraE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:23:02 GBp 170 774.50 XLON xb495B9CqA6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:23:12 GBp 170 774.00 XLON xb495B9Cq08 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:23:48 GBp 275 773.50 XLON xb495B9CqgP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:32:44 GBp 100 774.50 XLON xb495B9JBXUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:32:44 GBp 121 775.00 XLON xb495B9JBXz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:32:53 GBp 362 773.50 XLON xb495B9JBal BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:44:21 GBp 137 775.00 XLON xb495B9J1ye BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:50:00 GBp 170 774.00 XLON xb495B9J2xs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:50:00 GBp 173 774.50 XLON xb495B9J2xy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:50:08 GBp 242 772.50 XLON xb495B9J2nN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:50:08 GBp 445 773.50 XLON xb495B9J2mC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 08:50:08 GBp 182 774.00 XLON xb495B9J2mK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:00:57 GBp 210 772.00 XLON xb495B9JOwJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:00:57 GBp 135 772.50 XLON xb495B9JOwL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:00:57 GBp 169 772.50 XLON xb495B9JOwN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:01:22 GBp 106 771.50 XLON xb495B9JOqz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:05:49 GBp 164 769.50 XLON xb495B9JQwN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:07:51 GBp 170 768.50 XLON xb495B9JT3w BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:07:51 GBp 131 769.00 XLON xb495B9JT39 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:07:51 GBp 39 769.00 XLON xb495B9JT3B BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:17:28 GBp 325 769.50 XLON xb495B9JHLM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:28:22 GBp 170 769.00 XLON xb495B9JLs9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:28:22 GBp 538 769.50 XLON xb495B9JLsA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:28:22 GBp 252 769.00 XLON xb495B9JLsE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:28:22 GBp 250 769.50 XLON xb495B9JLsL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:28:22 GBp 9 769.50 XLON xb495B9JLsN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:37:08 GBp 186 769.00 XLON xb495B9Jfjb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:37:08 GBp 20 769.00 XLON xb495B9JfjZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:38:16 GBp 268 767.50 XLON xb495B9JeAN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:38:16 GBp 325 768.00 XLON xb495B9JeAQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:47:06 GBp 287 765.50 XLON xb495B9Jivc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 09:57:29 GBp 271 765.50 XLON xb495B9JYRW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:00:18 GBp 298 765.50 XLON xb495B9JbDn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:06:38 GBp 74 766.00 XLON xb495B9Jccc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:06:38 GBp 184 766.50 XLON xb495B9Jcct BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:13:25 GBp 8 767.50 XLON xb495B9JwtQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:16:00 GBp 444 769.50 XLON xb495B9JyKS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:16:00 GBp 24 769.50 XLON xb495B9JyKU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:22:33 GBp 709 771.00 XLON xb495B9JmRT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:22:33 GBp 132 771.00 XLON xb495B9JmRV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:32:12 GBp 11 771.00 XLON xb495B9JtKw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:32:12 GBp 117 771.00 XLON xb495B9JtKy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:35:30 GBp 27 772.00 XLON xb495B9JsXf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:35:30 GBp 128 772.00 XLON xb495B9JsXh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:40:35 GBp 193 771.50 XLON xb495B9IBfp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:40:36 GBp 368 771.50 XLON xb495B9IBk0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:47:15 GBp 46 770.50 XLON xb495B9IFUSD9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:47:15 GBp 161 770.50 XLON xb495B9IFUSDB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:47:15 GBp 269 771.50 XLON xb495B9IFUSDF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:47:15 GBp 300 771.00 XLON xb495B9IFUSDI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:55:44 GBp 170 770.00 XLON xb495B9I7Uj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:55:44 GBp 188 770.00 XLON xb495B9I7Up BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:56:19 GBp 170 770.00 XLON xb495B9I7p0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:59:06 GBp 170 770.00 XLON xb495B9IPaW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 10:59:38 GBp 312 769.50 XLON xb495B9IOD5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 11:00:01 GBp 216 769.00 XLON xb495B9IOhH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 11:04:20 GBp 174 768.50 XLON xb495B9IT38 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 11:25:42 GBp 245 770.50 XLON xb495B9INia BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 11:25:42 GBp 228 770.50 XLON xb495B9INic BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 11:25:42 GBp 322 770.50 XLON xb495B9INiu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 11:25:42 GBp 155 770.00 XLON xb495B9INiUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 11:25:42 GBp 223 770.50 XLON xb495B9INi1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 11:25:43 GBp 194 769.50 XLON xb495B9INjI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 11:25:47 GBp 170 769.50 XLON xb495B9INZm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 11:29:55 GBp 213 770.00 XLON xb495B9IfZk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 11:36:40 GBp 228 770.50 XLON xb495B9Igql BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 11:49:06 GBp 331 770.50 XLON xb495B9IXzj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 11:49:53 GBp 229 770.00 XLON xb495B9IXYa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 11:56:14 GBp 61 769.00 XLON xb495B9IbHg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 11:56:14 GBp 163 769.50 XLON xb495B9IbHm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 11:56:14 GBp 239 769.50 XLON xb495B9IbHu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 12:02:10 GBp 249 769.00 XLON xb495B9Iv1M BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 12:09:54 GBp 210 769.00 XLON xb495B9IzzUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 12:21:21 GBp 314 770.00 XLON xb495B9Im14 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 12:21:21 GBp 162 769.50 XLON xb495B9Im1B BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 12:21:21 GBp 170 770.00 XLON xb495B9Im1F BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 20-Jan-2023 12:33:06 GBp 506 771.00 XLON xb495B9ItHA

