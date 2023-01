HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3860/ Kambis Kohansal Vajargah ist Head of Startup-Services in der Wirtschaftskammer Österreich. Sein Ziel ist eine gesamtheitliche WKO Startup-Strategie für die kommenden Jahre. Dies soll mit der Schaffung der StartupNOW-Initiative gelingen - ein echtes Ökosystem, in dem sich die Stakeholder unterstützen und füreinander arbeiten. Natürlich sprechen wir auch über Stationen wie Whatchado, Prime Crowd, Carployee, Saturo oder Freebiebox, seinen Boss Harald Mahrer, "Austria ist überall" (einen meiner Top5-Podcasts lt. Spotify), einen Kapitalmarktbeauftragten sowie die noch verbesserungswürdige Schnittmenge zwischen der Startup- und Börsewelt in Österreich.Mehr zur neuen WKO ...

