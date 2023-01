Tokio (ots/PRNewswire) -NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. hat am Freitag, den 23. Dezember 2022, eine Grundsatzvereinbarung mit Silk Way West Airlines, einer Frachtfluggesellschaft in Aserbaidschan, unterzeichnet, um die Zusammenarbeit im Luftfrachtverkehr weiter auszubauen und zu fördern.Logo von Silk Way West Airlines:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202301051836/_prw_PI1fl_7NO72Gym.jpgLogo von NIPPON EXPRESS HOLDINGS:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202301051836/_prw_PI2fl_K6j34XF8.jpgDie 2012 gegründete Fluggesellschaft Silk Way West Airlines, mit Sitz in Baku, Aserbaidschan, hat ihr Streckennetz zum Flughafen Narita und zu anderen großen Flughäfen in Asien sowie nach Europa und in die Vereinigten Staaten rasch ausgebaut.Die Nippon Express Group hat im "Nippon Express Group Business Plan 2023: Dynamic Growth" die Spedition als eines ihrer Kerngeschäfte positioniert und verfolgt mit Nachdruck Initiativen, die mit ihren Wachstumsstrategien für das Luftfrachtgeschäft in Einklang stehen.In diesem wichtigen Jahr, in dem sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Japan und der Republik Aserbaidschan zum 30. Mal jährt, hat die Nippon Express Group diese Grundsatzvereinbarung mit Silk Way West Airlines geschlossen, um ihren Kunden Lösungen zur Optimierung ihrer komplexen Lieferketten zu bieten und zur weiteren Vertiefung des Austauschs und der Entwicklung der wirtschaftlichen Aktivitäten zwischen den beiden Ländern beizutragen. Gleichzeitig setzt die Nippon Express Group damit ihre langfristige Vision um, ein Logistikunternehmen mit einer starken Präsenz auf dem Weltmarkt zu werden.Die Nippon Express Group wird sich weiterhin bemühen, ihr Lufttransportgeschäft auszubauen, indem sie Zugang zu einem weltumspannenden Netzwerk und hochwertigen internationalen Lufttransportdiensten bietet.Website von Nippon Express: https://www.nipponexpress.com/Offizielles LinkedIn-Konto der Nippon Express Group:https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nippon-express-holdings-und-aserbaidschans-silk-way-west-airlines-unterzeichnen-grundsatzvereinbarung-zum-luftfrachtverkehr-301727859.htmlPressekontakt:(Herr) Homare Kato oder (Herr) Tomonori Sekiya oder (Frau) Yuriko Motoki,Corporate Communications Division,NIPPON EXPRESS HOLDINGS,INC .,Tel.: +81-3-5801-1212,E-Mail: nxhd-pr@nipponexpress.comOriginal-Content von: Nippon Express Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161200/5422812