Der Schlusskurs der vorigen Woche an der Wall Street war überaus wichtig. Sowohl die Nasdaq als auch der S&P 500 konnten ihre 20- und 50-Tage-Linie verteidigen, was die Chancen erhöht, dass die im Januar begonnene Rallye vorerst weitergehen dürfte. Auch der DAX zeigt sich stark. Wo wichtige Unterstützungen liegen erfahren Sie in dieser Videoanalyse.

