DJ Nokia lizensiert 5G-Patente an Samsung

Von Dominic Chopping

HELSINIKI (Dow Jones)--Die Nokia Corp hat eine neue Vereinbarung über Patentlizenzen mit der Samsung Electronics Co Ltd unterzeichnet, nachdem eine frühere Vereinbarung Ende 2022 ausgelaufen ist. Der finnische Telekomausrüster teilte mit, dass die Vereinbarung seine grundlegenden Erfindungen im Bereich 5G und andere Technologien abdeckt, wobei Samsung ab dem 1. Januar 2023 für einen mehrjährigen Zeitraum Zahlungen an Nokia leisten wird. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Nokia hat seit dem Jahr 2000 mehr als 130 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investiert und verfügt über ein Portfolio von rund 20.000 Patentfamilien, darunter mehr als 4.500 Patentfamilien, die für 5G als essentiell eingestuft wurden.

January 23, 2023 02:32 ET (07:32 GMT)

