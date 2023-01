Emittent / Herausgeber: Wyden / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

m Rahmen des Relaunchs ihres Next Generation Brokers kooperiert Smartbroker Holding AG mit der Baader Bank und Wyden Für den Handel mit über 20 Kryptowährungen wird Digital-Asset-Order- und Execution-Management-Plattform von Wyden angebunden

Weitere Plattform-Anschlüsse bei Finanzinstituten sind in der Pipeline Zürich (CH), 23. Januar 2023 - Wyden, ein weltweit führender Anbieter von institutioneller Handelstechnologie für digitale Vermögenswerte, wird zukünftig den Kryptohandel des Neobrokers Smartbroker der in Berlin ansässigen Smartbroker Holding AG abbilden. Grundlage hierfür ist die im Sommer 2022 eingegangene Partnerschaft mit der Baader Bank, die als Partnerbank die Wertpapierabwicklung für den Smartbroker übernehmen wird. Im Rahmen eines Relaunchs des Smartbrokers wird Wyden über die firmeneigene Digital Asset Order- und Execution-Management-Plattform den Kunden von Smartbroker erstmals den Handel mit über 20 Kryptowährungen zu Discount-Konditionen ermöglichen. Kryptohandel rund um die Uhr Der Abschluss des "Smartbroker 2.0" getauften Projekts und der Start des Next Generation Brokers von Smartbroker ist für Mitte 2023 angesetzt. Durch den Anschluss der Wyden-Plattform werden sowohl Retail- als auch Geschäftskunden von Smartbroker die Möglichkeit erhalten, mit über 20 Kryptowährungen wie Bitcoin, Ripple und Ether zu handeln. Bei der Digital Asset Order- und Execution-Management-Plattform von Wyden handelt es sich um eine Cloud-basierte Plattform, die die technische Integration der Kryptobörsen, der Depotverwahrung und des Smartbroker-Backends sowie -Frontends gewährleistet. Gemeinsam mit der Baader Bank wurde eine Lösung entwickelt, die es Drittanbietern ermöglicht, über die Wertpapiertransaktionsleistungen der Baader Bank gleichzeitig den Handel mit Krypto Assets zu eröffnen. Andy Flury, CEO von Wyden: "Wir freuen uns, dass durch die Anbindung unserer Plattform einmal mehr im Zusammenspiel mit der Baader Bank Privatanlegern über den renommierten Smartbroker der professionelle Handel mit Kryptowährungen ermöglicht wird. Unsere Plattform setzt hier einen neuen Maßstab an Transparenz und Sicherheit auf Banking-Niveau, das die Akzeptanz und das Vertrauen in die noch junge Anlageklasse der Krypto-Assets steigern wird." Für 2023 plant Wyden weitere Kooperationen mit institutionellen Kunden. Über Wyden Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Das Unternehmen besitzt Niederlassungen in Zürich, New York und Singapur. Mehr Informationen finden Sie unter www.wyden.io. Kontakt Wirtschaftspresse Deutschland edicto GmbH

