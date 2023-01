FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank kräftigem Rückenwind von den US-Börsen hat der deutsche Aktienmarkt am Montag an seine Gewinnserie des noch jungen Jahres angeknüpft. In den USA konnte der Dow Jones Industrial am Freitag die Marke von 33 000 Punkten verteidigen. Die Technologiewerte an der Nasdaq zeigten sich sogar bärenstark. Die Anleger ließen sich von anhaltend restriktiven geldpolitischen Signalen der US-Notenbank in ihrem Optimismus nicht beirren, hieß es bei der Credit Suisse.

Der Dax setzte sich von der zuletzt wackelnden Marke von 15 000 Punkten weiter nach oben ab und gewann in den ersten Handelsminuten 0,46 Prozent auf 15 103,05 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,99 Prozent auf 28 759,76 Zähler aufwärts. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um rund 0,5 Prozent./edh/stk

DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, EU0009658145