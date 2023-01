Die Aktie der Commerzbank stand am 18. Januar kurz davor, wieder zweistellig zu notieren - doch dann setzte eine Konsolidierung ein. Allerdings war das zu erwarten und aus charttechnischer Sicht ist das gesund. An einer wichtigen Marke drehte der Kurs nun wieder. Mehrere Experten haben zudem jüngst die Papiere nochmals unter die Lupe genommen.Die Schweizer Großbank UBS hat die Commerzbank-Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die deutschen Konjunkturdaten seien zuletzt nicht so ...

