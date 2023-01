Zu Beginn der Woche gab ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) bekannt, dass die Kepis & Pobe Financial Group Inc. ihre Beteiligung am Welchau-Gasprojekt an die MCF Energy Ltd. verkauft hat. Wesentliche Änderungen ergeben sich durch diesen Besitzerwechsel für ADX Energy nicht. Lediglich die Optionsvereinbarung wurden um einen Monat verlängert.Das Welchau-Gasprojekt von ADX Energy hat das Potential, bis zu 807 Milliarden Kubikfuß Gas zu enthalten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...