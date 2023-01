In der vergangenen Woche fuhr der DAX den ersten Wochenverlust des Jahres ein. Er verlor 0,35 Prozent. Dennoch steht beim deutschen Leitindex unter dem Strich seit Jahresbeginn noch immer ein Plus von knapp acht Prozent. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. ...