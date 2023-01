FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 2070 auf 1750 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der sich abzeichnenden Rezession dürften sämtliche Zahlungsabwickler trotz ihres defensiven Charakters im Jahr 2023 eine verlangsamte Geschäftsentwicklung verzeichnen, prognostizierte Analystin Nooshin Nejati in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sie rechnet ab dem zweiten Halbjahr 2023 mit einer langsamen Erholung./edh/ajx



ISIN: NL0012969182

