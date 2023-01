ISG Provider Lens-Studie: Während Oracles Cloud-Angebot zu den Diensten anderer Hyperscaler aufschließt, nehmen deutsche Unternehmen die Innovationen an

Deutsche Geschäftskunden, die auf der Suche nach Cloud-Diensten sind, beginnen damit, Oracle als ernst zu nehmende Konkurrenten der bereits etablierten Hyperscaler zu sehen. Dies ist eines der zentralen Ergebnisse einer neuen Studie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute vorgelegt hat.

Die Studie "2022 ISG Provider Lens Oracle Ecosystem report for Germany" kommt zu dem Ergebnis, dass die Funktionalität von Oracles Cloud-Angeboten gegenüber den Diensten der großen Wettbewerber aufgeholt hat, was bei den Unternehmen in Deutschland neues Interesse an der Oracle Cloud weckt. Infolgedessen suchen Unternehmen in Deutschland nach Dienstleistern, die sie bei der Implementierung branchenspezifischer Lösungen in der Oracle Cloud unterstützen können.

Da viele Unternehmen Multi-Cloud-Umgebungen nutzen, müssen Oracle-Dienstleister innovative Services wie zum Beispiel Datenanalyse, Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Automatisierung bieten, um die Kosten für Unternehmen zu optimieren, heißt es in dem Bericht. Der Markt für Beratungs- und Serviceleistungen für Oracles Cloud-Dienste ist in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich gewachsen.

Ein Teil der Anziehungskraft von Oracles Cloud-Angeboten liegt laut Studie darin begründet, dass sich die bereits vorhandenen Stärken des Unternehmens einbeziehen lassen. Oracle ist seit Jahrzehnten Marktführer im Bereich Datenbanken, mit Anwendungen, die von der Buchhaltung bis zum Steuern von Lieferketten reichen.

"Wie in der Vergangenheit gehen viele Unternehmen in Deutschland davon aus, dass Oracle Datenbanken auch weiterhin das Fundament ihrer IT-Systeme bilden werden", sagt Yadu Singh, direktor, ISG Software Advisory, EMEA. "Oracle erleichtert es seinen Kunden, auf seine Cloud-Services zu wechseln, indem sie wählen können, ob sie ihre Datenbanken in einem Oracle-Rechenzentrum oder bei sich vor Ort betreiben lassen. Beide Angebote reichen gleich weit."

Laut Studie berücksichtigt Oracle auch die Anforderungen, die sich in den Bereichen Datensouveränität und Datenverwaltung in Europa stellen. Das Unternehmen plant, im Jahr 2023 ein Cloud-Angebot einzuführen, das Datensouveränität gewährleistet.

Zudem ist Oracle der erste Cloud-Anbieter, der Block-Storage-Volumina einführt, die sich automatisch an veränderte Systemanforderungen anpassen, heißt es in der Studie. Die neuen Rechen-, Speicher- und Netzwerkangebote geben den Nutzern eine größere Auswahl an grundlegenden Infrastrukturkomponenten und ermöglichen die automatische Optimierung von Speichernetzwerken.

"Oracle bietet seinen Kunden neue Möglichkeiten, die Infrastrukturkosten deutlich zu reduzieren", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Vor dem Hintergrund dieser Innovationen ziehen viele Unternehmen in Deutschland die Oracle-Cloud in Betracht und suchen nach Dienstleistern, die sie auf ihrem Oracle-Weg begleiten können."

Die Studie "2022 ISG Provider Lens Oracle Ecosystem report for Germany" bewertet die Fähigkeiten von 23 Anbietern in drei Marktsegmenten. Dies sind "Consulting and Advisory Services", "Implementation and Integration Services" und "Managed Services".

Die Studie stuft Accenture, Atos und Capgemini in allen drei Marktsegmenten als "Leader" ein. IBM und Logicalis erhalten diese Einstufung in jeweils zwei Segmenten. Computacenter, Infosys, Kyndryl, TCS, T-Systems und Wipro sind "Leader" in je einem Segment.

Zudem werden HCLTech, Infosys und Wipro in je einem Segment als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

