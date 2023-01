Luxemburg (ots/PRNewswire) -- Engagement für das Angebot von informiertem Trading- Weitere Maßnahme, um das Vertrauen der Kunden zu stärken und den Kundenstamm zu erweiternDas führende globale Brokerunternehmen SquaredFinancial (https://squaredfinancial.com/) gibt die Ernennung von Nour Hammoury zum Chief Market Analyst bekannt. Die Hinzufügung von Nour zum Team unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Investoren weltweit informiertes Trading zu bieten, einschließlich punktgenauer Informationen, Marktanalysen und Live-Marktnachrichten sowie der Förderung eines gesunden Tradings.Nour ist ein Investor, ein unabhängiger Marktstratege und ein Finanzberater. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung mit den Schwerpunkten Devisen, Aktien und globale wirtschaftliche Entwicklungen sowie Zentralbankpolitik und Intermarketanalyse. Er ist regelmäßig in großen internationalen TV-Stationen wie BBC, Al-Jazeera, Al Hurra, CNBC und Bloomberg zu sehen, führt offene Diskussionen und teilt Einblicke und Einschätzungen der Märkte und Trends.Philippe Ghanem, Gründer von SquaredFinancial, fügte hinzu: "Ein Teil unseres Engagements für Trader und Investoren auf der ganzen Welt besteht darin, ihnen informiertes Trading anzubieten, um ihnen zu helfen, die richtige Investitionsentscheidung zu treffen. Das ist einer der Gründe, warum sie uns als ihren Partner wählen. Nour verfügt über das Wissen und den Hintergrund, um unser Analystenteam zu leiten, aber vor allem hat er die Leidenschaft. Ich bin mir sicher, dass die Hinzufügung zum Team den Wachstumswert steigern wird, um unsere Kunden zu erhalten, ihr Vertrauen zu festigen und einen größeren Kundenstamm anzuziehen. Mit seiner Expertise wird er das Ziel von SquaredFinancial, die Art und Weise, wie die Menschen einen Makler wahrnehmen, zu verändern, noch weiter stärken."Nour Hammoury, Chief Market Analyst bei SquaredFinancial, kommentierte: "Ich freue mich und bin begeistert, dem Team von SquaredFinancial an diesem Wendepunkt auf dem Weg des Unternehmens beizutreten. Das Engagement des Managements, die erste Wahl von Tradern und ihr langfristiger Partner zu werden, fördert Wissen und Bildung. Trading ist kein Trick, um schnell reich zu werden, sondern erfordert Durchhaltevermögen und Ausdauer. Und da kommt die Marktanalyse ins Spiel. Das Wissen eines Traders über den Markt und seine verschiedenen Ereignisse ist die Grundlage für einen gesunden Handel; es verhilft Investoren zu guten Handelsentscheidungen."Informationen zu SquaredFinancialSquaredFinancial verfügt über 18 Jahre Erfahrung in den Bereichen Fintech und Trading. Es bietet globale Lösungen für Trader aller Generationen und Hintergründe, die nach einem einfachen und anspruchsvollen globalen Gateway suchen, und bietet ihnen flexibles Trading mit revolutionären Produkten, darunter mehr als 10.000 Instrumente und Dienstleistungen von Finanzanlagen, die mit modernster Technologie abgesichert sind.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1987359/Squared_Financial_Nour_Hammoury.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1987371/Squared_Financial_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/squaredfinancial-group-ernennt-nour-hammoury-zum-chief-market-analyst-301727606.htmlPressekontakt:Gretta Khoury,marketing@squaredfinancial.com,+357 22 090227Original-Content von: Squared Financial, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100094081/100901701