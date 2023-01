Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Jahresdurchschnitt 2022 um 7,9 Prozent gegenüber 2021 gestiegen. Das ist ein Anstieg, der viele Haushalte massiv belastet. Historisch betrachtet ist die Lage aber weniger schlimm als es auf den ersten Blick scheint. Und: Inflationsschutz geht leichter als gedacht. Wie? Mit Aktien. Wir haben nachgerechnet. Quelle: unsplash.com Zunächst das Offensichtliche: Ja, die Inflationsrate war 2022 außergewöhnlich hoch - jedenfalls höher als in den vorangegangenen Jahren. So lag sie 2021 noch bei 3,1 Prozent. Und die Jahre davor waren aufgrund der Finanz- und Eurokrise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...