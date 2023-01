Düsseldorf (ots) -Die fastlaw.online GmbH (fastlaw) freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass sie ab sofort als Vertriebspartnerin der Actaport Kanzleisoftware tätig ist. Actaport ist eine führende Cloud-Lösung für Kanzleien und Anwälte, die es ermöglicht, ortsunabhängig zu arbeiten (New Work), Arbeitsprozesse zu automatisieren und die Effizienz zu steigern.Fastlaw ist eine Ausgründung aus der bekannten Kanzlei Rogert & Ulbrich, die sich vor allem durch ihre Pionierarbeit im Rahmen des sog. "Abgasskandals" einen Namen gemacht hat. Fastlaw ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von qualifizierten Consulting-Dienstleistungen und ganzheitliche Hard- und Softwarelösungen für Anwälte und Notare in den Bereichen Digitalisierung und Automatisierung fokussiert. Fastlaw arbeitet hierzu mit modernen Lösungen von Cloudsoftwareanbietern und mit KI-Software und entwickelt eigene Produkte wie beispielsweise ein Leadmanagementtool für Anwälte namens "Flexilead". Die Fastlaw legt dabei großen Wert darauf, dass sie ein unabhängiger Berater und Sparringspartner für ihre Kunden ist. Daher vertreibt Fastlaw neben Actaport auch andere echte Cloudprodukte. Durch die Partnerschaft mit Actaport kann Fastlaw ihren Kunden jetzt eine noch umfassendere Palette an Lösungen anbieten, die es ihnen ermöglicht, ihre Arbeitsprozesse zu optimieren und einen einheitlichen Workflow von der Kontaktanbahnung bis zur Aktenablage zu realisieren.."Wir freuen uns sehr, nunmehr Teil des Actaport-Partnernetzwerks zu sein und unseren Kunden diese leistungsstarke und moderne Cloud-Software anbieten zu können. In einigen Monaten wird die Kanzlei Rogert & Ulbrich auf diese Software umsteigen. Ich glaube, dass das ein Quantensprung für die Kanzleiorganisation sein wird", sagt Dr. Marco Rogert, Geschäftsführer der fastlaw.online GmbH" "Actaport hat sich als marktführendes echtes Cloud-Produkt in der Branche etabliert und verfolgt ehrgeizige Ziele. Wir sind stolz darauf, Teil dieser Erfolgsstory zu sein und freuen uns darauf, es unseren Kunden vorzustellen - insbesondere auch als Herzstück eines kompletten Workflows. Das wird die Anwaltssoftwarelandschaft revolutionieren', fügt Geschäftsführer Tobias Ulbrich hinzu. "Eine interessante Folge der Implementierung dieser Software ist, dass nun auch die Anwaltschaft (endlich) komplett auf Apple/Mac-Produkte setzen kann, was ihr bislang in aller Regel nicht möglich war. Vor allem aber ist Actaport eine moderne Software mit starken Features, mit der Arbeiten Spaß macht. Das bestätigen Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsfachangestellte gleichermaßen." fügt der Geschäftsführer Stefan Selge hinzu.Sollten Sie Fragen haben oder mehr über die fastlaw.online GmbH und ihre Dienstleistungen erfahren möchten, besuchen Sie fastlaw bitte unter www.fastlaw.online, oder schreiben Sie eine Mail an team@fastlaw.online. Dort können Sie sich als Anwaltskanzlei auch bereits für die Actaport/Fastlaw-Roadshow in Düsseldorf am 23.03.2023 anmelden unter westbeld@fastlaw.online.Pressekontakt:fastlaw.online GmbHDr. Marco RogertHammer Str. 2640219 DüwsseldorfMobil: 01721600300Original-Content von: fastlaw.online GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167885/5423009