Southampton, England (ots/PRNewswire) -Angesichts des Zustroms von Teilnehmern im Finanzhandelssektor müssen Broker ein nahtloses Kontaktzentrum haben, um eine gute Benutzererfahrung zu gewährleisten. Ein leicht erreichbares Kundendienstteam mit längerer Erreichbarkeit kann den Kunden persönlichere und effizientere Dienstleistungen anbieten, was zu einer höheren Zufriedenheit führt. Ausgehend von diesen Aspekten hat Globe Invest Hub (https://globeinvesthub.com/de/) seine Kundendienstzeiten verlängert, um einen benutzerfreundlichen und kompetenten Trading-Bereich anzubieten. Mit diesem Schritt will die Plattform die Bedürfnisse einer globalen Kundschaft ansprechen und ein zuverlässiges Unterstützungssystem im komplizierten Trading-Umfeld bieten."In Anbetracht der komplexen Dynamik der Finanzmärkte wissen wir, wie wichtig eine zeitnahe Betreuung für unsere Marktteilnehmer ist", erklärte Michael Heinz, Sprecher von Globe Invest Hub. "Aus diesem Grund freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Brokerage-Service ab sofort verlängerte Kundendienstzeiten anbieten wird. Durch die Möglichkeit, uns außerhalb der üblichen Geschäftszeiten zu erreichen, können unsere Kunden unabhängig von der Tageszeit mehr Vertrauen in die Abwicklung ihrer Trades gewinnen. Ganz gleich, ob sie auf ein technisches Problem stoßen oder eine allgemeine Frage haben, unser Kundendienstteam steht ihnen zur Seite."Ein facettenreiches BrokerageMit einem umfassenden und vielseitigen Trading-System verschafft Globe Invest Hub seinen Nutzern Zugang zu verschiedenen globalen Märkten. Die Plattform umfasst ein leistungsfähiges Trading-Terminal und ein benutzerfreundliches Design, das für Marktteilnehmer aller Art geeignet ist."Bei Globe Invest Hub haben wir eine Trading-Arena eingerichtet, in der sich Nutzer problemlos registrieren, verifizieren und einzahlen können, um ihre Investment-Reise anzutreten", fügte Heinz hinzu. "Neben der kürzlich erfolgten Aktualisierung der Kundendienstzeiten (https://globeinvesthub.com/de/contact/) haben wir hier alle Trading-Funktionen, -Tools und -Assets zusammengestellt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden problemlos traden können. Und gemäß unserer langfristigen Vision wollen wir letztendlich der einzige Broker werden, den Trader für den Zugang zu den Finanzmärkten benötigen."Informationen zu Globe Invest HubGlobe Invest Hub ist ein Online-Brokerage-Service, der ein benutzerfreundliches und sicheres Trading-Umfeld bietet und seine Kunden dabei unterstützt, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Die Marke umfasst eine breite Palette von Finanzprodukten, die von Devisen bis hin zu Kryptowährungen reichen, sowie hochtechnologische Trading-Plattformen, die den Benutzern ein bequemes Traden ermöglichen. Darüber hinaus bietet Globe Invest Hub eine Fülle von Trading-Instrumenten, vier Kontotypen, schnelle Ein- und Auszahlungen und einen ausgezeichneten Kundenservice, der dem kundenorientierten Ansatz des Brokers entspricht.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/globe-invest-hub-bietet-seinen-kunden-jetzt-verlangerte-kundendienstzeiten-301727929.htmlPressekontakt:support@globeinvesthub.com,Telefon: +441632960462Original-Content von: Globe Invest Hub, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166814/5423046