Erdgas + Erdöl in Österreich: ADX Energy: Farm-in-Beteiligung am Welchau-Gasprojekt wechselt den Besitzer

Anzeige / Werbung

Die australische ADX dürfte nun ein kompetentes Rohstoffunternehmen im Boot haben, das das Erdgasvorkommen auf Welchau schnell und effizient in Erdgasreserven überführen will. Erdöl produziert ADX in Österreich schon.



Zu Beginn der Woche gab ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) bekannt, dass die Kepis & Pobe Financial Group Inc. ihre Beteiligung am Welchau-Gasprojekt an die MCF Energy Ltd. verkauft hat. Wesentliche Änderungen ergeben sich durch diesen Besitzerwechsel für ADX Energy nicht. Lediglich die Optionsvereinbarung wurden um einen Monat verlängert.

Das Welchau-Gasprojekt von ADX Energy hat das Potential, bis zu 807 Milliarden Kubikfuß Gas zu enthalten, was umgerechnet in Öl einem Äquivalent von ca. 134 MMBOE entspricht. Eine im Jahr 1989 abgeteufte Bohrung durchschnitt eine mindestens 400 Meter lange Gassäule. Sie enthält kondensatreiches Gas in Pipelinequalität. Außerdem besticht die Quelle durch eine gute Druckflussrate.



Allgemeine Informationen, Chart und Videos über ADX Energy und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter:

?? axinocapital.de/adx oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier



Vor diesem Hintergrund war es nicht überraschend, dass die Kepis & Pobe Financial Group Inc. im vergangenen Jahr eine Farm-in-Beteiligung mit ADX Energy abgeschlossen hat. Der Vertrag sieht vor, dass Kepis & Pobe 50 Prozent der Kosten für die Explorationsbohrung Welchau-1 übernimmt und dafür im Gegenzug eine 20%ige Beteiligung am Welchau-Projekt erwirbt.









Ein neuer erfahrener Partner tritt an die Seite von ADX Energy

Im ursprünglichen Farm-in-Vertrag enthalten ist auch eine Option. Sie bestand bis zum 21. Januar 2023 und beinhaltete die Möglichkeit, dass Kepis & Pobe weitere 20 Prozent des Welchau-Gasprojekts übernehmen kann, wenn auch die zweiten 50 Prozent der Kosten für die Explorationsbohrung auf Welchau-1 übernommen werden.



Kepis & Pobe hat seine Farm-in-Beteiligung in der Zwischenzeit jedoch weiterverkauft, sodass nun die an der kanadischen TSX-Venture-Börse in Toronto notierte MCF Energy Ltd. der neue Ansprechpartner von ADX Energy geworden ist. Das Listing am Venture-Capital-Markt in Toronto wurde erst vor kurzem aufgenommen. Dennoch verfügt MCF Energy über ein erfahrenes Managementteam.



Das Board von MCF Energy hat in einer im vergangenen Jahr durchgeführten Finanzierung 8,5 Millionen Kanadische Dollar eingenommen und verfolgt nun das Ziel, in Europa zu einem der führenden Erschließungsunternehmen für große Gasvorkommen in Westeuropa aufzusteigen.









Die Option wird bis Ende Februar verlängert

Dazu sollen neben der Übernahme der Beteiligung am Welchau-Gasprojekt von Kepis & Pobe auch in Deutschland verschiedene Gasbohrungen durchgeführt werden. Aktuell ist MCF Energy dabei, die entsprechenden Verträge abzuschließen. Übernommen hat das Unternehmen auch die Option für das Welchau-Gasprojekt. Da sie unmittelbar vor dem Auslaufen stand, kamen MCF Energy und ADX Energy überein, die Gültigkeit der Option um etwas mehr als einen Monat bis zum 28. Februar 2023 zu verlängern.



Bevor MCF Energy diese Option ziehen kann, muss das Unternehmen jedoch noch den Nachweis dafür erbringen, dass es in der Lage ist, die ihm aus der Option erwachsenden zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen leisten zu können. Da aus der im vergangenen Jahr abgeschlossenen Finanzierung noch reichlich Kapital vorhanden ist, sollte dieser Nachweis problemlos gelingen.



Für ADX Energy halten sich die Konsequenzen des Besitzerwechsels in engen Grenzen, denn im Grund wechseln nur die Ansprechpartner. Diese werden in fachlichen Fragen sogar deutlich kompetenter, weil ein auf die Gasexploration in Europa fokussiertes Board auf einen Finanzinvestor folgt.



Dass die Klarheit, ob die Option gezogen wird, nun erst fünf Wochen später vorliegen wird, ist demgegenüber nur von nachrangiger Bedeutung. Wichtig für ADX Energy ist, dass bei der Entwicklung des Welchau-Gasprojekts auch weiterhin ein finanzstarker und kompetenter Partner mit an Bord ist.







Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der ADX Energy Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der ADX Energy Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Enthaltene Werte: AU000000ADX9,XC0009677409,XC0007924514