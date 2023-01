Frauenthal gibt vorläufige Kennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt. Demnach wird der Umsatz 2022 des Frauenthal Konzerns rund 1,1 Mrd. Euro betragen (Vorjahr: 937,7 Mio. Euro). Das EBITDA 2022 wird sich voraussichtlich in einem Bereich von 98 bis 102 Mio. Euro bewegen (Vorjahr: 56,7 Mio. Euro. Das Konzern-EBIT wird voraussichtlich in einer Bandbreite von 66 bis 70 Mio. Euro liegen (Vorjahr: 24,4 Mio. Euro. Die Ergebnisse seien im Wesentlichen durch den positiven - nicht liquiditätswirksamen - Entkonsolidierungseffekt des Management-Buy-Out des Bereichs Frauenthal Powertrain in der Division Automotive iHv. rund 18 Mio. Euro und Einmal- und Saisoneffekte in der Baubranche für die Division Handel begründet, so das Unternehmen. Laut Frauenthal sind Umsatz, ...

