Die Aktienkurse von konjunkturabhängigen Firmen wie BASF oder Covestro konnten zuletzt deutlich zulegen. Denn die jüngsten Daten und die Aussichten zur weiteren Wirtschaftsentwicklung verbesserten sich zuletzt in zahlreichen Ländern. In dieser Woche stehen in der Eurozone erneut wichtige Frühindikatoren auf dem Kalender.Über die konjunkturelle Lage dürften die Einkaufsmanagerindizes Aufschluss geben. In Deutschland wird zudem das Ifo-Geschäftsklima veröffentlicht. Zuletzt ist an den Märkten die ...

