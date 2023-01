Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche beim US-Tech-Unternehmen Block. Bei fallenden Kursen verkauft wurde hingegen die Aktie des Pharmakonzerns Pfizer. Welche Aktien sonst noch gehandelt wurden und welche Motive dafür entscheidend waren, erfährst du hier. Quelle: wikifolio.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen # Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Kontron (ehem. S&T) 14.09% Trend & Fundamental 2 Sixt (VZ) 6.95% GroDiVal TrendInvest 3 Hensoldt 12.65% GroDiVal TrendInvest 4 INIT Innovation in Traffic Systems 15.40% Aktien-Werte ...

