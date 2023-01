Die EnBW hat einen weiteren Schnellladepark für E-Autos in Schleswig-Holstein angekündigt. Der Bau des neuen Ladeparks mit 24 HPC-Anschlüssen in Dätgen (Bordesholm) hat bereits begonnen. Dätgen liegt etwa eine Autostunde nördlich von Hamburg an der A7 - so soll der Standort vor allem für Fernreisende günstig gelegen sein, so die EnBW. Auch die A215 in Richtung Kiel ist nicht weit entfernt. An der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...