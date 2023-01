Der DAX ist am Freitag am 10er-EMA im Tageschart wieder nach oben abgeprallt und hat am heutigen Montag eine weitere Erholung bis 15.145 Punkte durchgeführt. Dann drehte der DAX wieder nach unten ab und zeigt sich aktuell deutlich tiefer bei 15.040 Punkten. In der nächsten Abwärtsbewegung sollte der DAX dabei den 10er-EMA im Tageschart nach unten durchbrechen und damit ein weiteres Schwächesignal generieren. Die Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend ...

