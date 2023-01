Am stärksten sind die durchschnittlichen europäischen Day-Ahead-Strompreise 2022 in Italien gestiegen, was stark abhängig von Gaskraftwerken ist. Für am Strommarkt angebotene Flexibilitäten, etwa durch Großspeicher oder bidirektionales Laden von Elektrofahrzeugen ergaben sich jedoch größere Erlöspotenziale.Die Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) hat die Strombörsendaten für Deutschland und Europa für das vergangene Jahr ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass sich in Deutschland der Base-Strompreis sowie der durchschnittliche europäischen Day-Ahead-Strompreise auf 235 Euro pro Megawattstunde ...

