AURELIUS hat in letzter Zeit mit einigen Neuigkeiten auf sich aufmerksam gemacht. In der vergangenen Woche gab das Unternehmen seine Absicht bekannt, einen Segmentwechsel vom qualifizierten Open Market zum allgemeinen Open Market (Freiverkehr) vorzunehmen. Diese Nachricht hat dazu geführt, dass der Aktienkurs des Unternehmens um 25 % gefallen ist, da die Anleger eine geringere Transparenz und ein sinkendes Interesse der Anleger befürchten. Insbesondere institutionelle Aktionäre benötigen i.d.R. ein Mindestmaß an Transparenz um investieren dürfen. Die Experten von AlsterResearch begrüßen den Schritt zwar nicht, stellen aber fest, dass sich der fundamentale Wert von AURELIUS oder seinen Portfoliounternehmen nicht ändert. Positiv zu vermerken ist, dass AURELIUS heute ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von 30 Mio. EUR (~5 % der ausstehenden Aktien) sowie die Einziehung von 1,5 Mio. eigener Aktien bekannt gegeben hat, was eine positive Signalwirkung an den Kapitalmärkten hervorrufen sollte. AlsterResearch bekräftigt die KAUFEN-Empfehlung, Kursziel unverändert bei EUR 38,00. Die letzte Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AURELIUS%20Equity%20Opportunities





