Schwache Neuzulassungen in Europa, wachsende Konkurrenz in China und Probleme bei der Software-Tochter Cariad sind nur einige Faktoren, die den Volkswagen-Konzern im vergangenen Jahr belastet haben. Das spiegelt sich auch in der Entwicklung der Aktie wieder, die Rund ein Drittel ihres Wertes verlor. Im laufenden Jahr sehen Experten jedoch wieder Aufholpotenzial.So korrigierte Analyst Tom Narayan von der RBC sein Kursziel für den Autobauer zwar von 281 auf 237 Euro nach unten, sieht aber mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...