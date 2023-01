Bensheim (ots) -Anmoderationsvorschlag: E-Mobiltät ist in aller Munde: In den Städten sprießen immer mehr Elektro-Zapfsäulen aus dem Boden. Was die Lastwagen angeht: Da trauen sich viele Speditionen noch nicht unbedingt an die Elektro-Mobilität ran - auch, wenn es mittlerweile schon gute Fahrzeuge gibt. Das Problem sind gerade für den Fernverkehr die Lademöglichkeiten. Das ändert sich nun mit Europas erstem Ladekorridor für elektrische LKW. Der wurde jetzt offiziell in Bensheim eröffnet, sagt Alexander Junge, ARAL Vorstand Elektromobilität.O-Ton (Alexander Junge, 50 Sek.): "Dieser Ladekorridor liegt zwischen Schwegenheim in der Südpfalz und Dortmund. Das ist eine stark befahrene Logistik-Route. Und dort gibt es jetzt 6 ARAL pulse Ultra-Schnellladestationen für E-Trucks. Die bieten eine Ladeleistung von bis zu 300 kW - im Vergleich dazu hat eine normale Wallbox, wie man sie für's Laden zu Hause nehmen würde, eine Leistung von 11 bis zu 22 kW. Und diese Ladestationen liegen bei ARAL Autohöfen in Schwegenheim, Bensheim, Rüsselsheim, Rheinböllen, Düsseldorf und Dortmund - und demnächst kommen noch zwei hinzu: Nämlich in Köln und Bad Honnef an der A 3. Die LKW können dort in den vorgeschriebenen Fahrerpausen von 45 Minuten grünen Strom für eine Reichweite von 200 km beziehen."Moderatot*IN: Dieser Ladekorridor ist ein echter Meilenstein auf dem Weg in die E-Mobilität.O-Ton 2 (Alexander Junge, 21 Sek.): "...Wer heute über E-Mobilität spricht, denkt meist an PKW. Die Ankündigungen der Hersteller zeigen aber, dass Elektro-Antriebe in Zukunft auch im Mittel- und Schwerlastverkehr eine immer wichtigere Rolle spielen werden. Und von daher ist es noch wichtiger, dass der jetzt eingeweihte Ladekorridor - quasi als Blaupause - für ganz Europa übernommen werden kann."Abmoderationsvorschlag: Übrigens: Wenn gerade kein LKW an der Ladesäule hängt, können auch PKW die Ladestationen nutzen - genauso, wie die bisher vorhandenen Säulen. Mehr Infos gibt's im Netz unter aral.dePressekontakt:Aral Aktiengesellschaft / Bereich Presse & Externe KommunikationRückfragen bei: Peter KretzschmarE-Mail: peter.kretzschmar@de.bp.comTel.: (0234) 4366-3991Original-Content von: Aral AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33012/5423372