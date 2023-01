Meilenstein für die Pierer Mobility Group: Das einmillionste Motorrad - eine KTM Adventure 390 - ist im Produktionswerk Chakan der Bajaj in Pune vom Produktionsband gefahren. In diesem Werk des KTM-Partners Bajaj Auto Limited werden Motorräder der Marken KTM (125 cm³ bis 390 cm³) und Husqvarna (125 cm³ bis 401 cm³) seit 2011 für den globalen Vertrieb mitentwickelt und produziert. Rajiv Bajaj: "Eine Million ist erreicht. Es werden noch viele weitere folgen".Pierer Mobility ( Akt. Indikation: 79,00 /79,80, 0,51%) Die in Wien gelistete Voquz Labs AG erwirbt die Vermögensgegenstände der in Frankfurt am Main ansässigen Remedyne GmbH, insbesondere alle Rechte an der Remedyne-Software. Die Remedyne-Software ist eine SAP ...

