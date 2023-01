EQS-Ad-hoc: Viscom AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Viscom AG: Jahresprognose 2022 übertroffen



23.01.2023 / 14:39 CET/CEST

Viscom AG: Jahresprognose 2022 übertroffen Hannover, 23. Januar 2023 - Die Viscom AG (ISIN DE0007846867) hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen den Auftragseingang und die Umsatzerlöse im vierten Quartal 2022 noch einmal deutlich steigern können und somit die Jahresprognose bei diesen Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2022 übertroffen. Die Viscom AG erwirtschaftete einen Auftragseingang von rund 111,1 Mio. €, dies entspricht einer Steigerung von rund 24 % zum Vorjahr (Vj.: 89,8 Mio. €). Gegenüber dem Mittelwert der zuletzt am 20. Oktober 2022 angehobenen Prognose-Bandbreite für den Auftragseingang (100 bis 105 Mio. €) beträgt die Abweichung rund 8 %. Der Konzern-Umsatz ist im Geschäftsjahr 2022 um rund 32 % auf rund 105,5 Mio. € (Vj.: 79,8 Mio. €) gewachsen. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Mittelwert des ebenfalls am 20. Oktober 2022 angehobenen Prognose-Korridors (95 bis 100 Mio. €) von rund 8 %. Mit einem Wert von rund 8,1 Mio. € liegt das EBIT um rund 93 % über dem korrespondierenden Vorjahreswert (Vj.: 4,2 Mio. €) und damit über der am 20. Oktober 2022 veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2022 (4,7 bis 8,0 Mio. €). Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Mittelwert der Prognose von rund 28 %. Die EBIT-Marge beträgt entsprechend 7,6 % und liegt damit innerhalb des prognostizierten Korridors von 5 bis 8 %. Diese vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung und des Testats des Abschlussprüfers sowie der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat. Der geprüfte und festgestellte Jahresabschluss 2022 einschließlich der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wird am 28. März 2023 veröffentlicht.

